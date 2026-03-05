Stadio della Roma a Pietralata, prime commissioni danno il via libera: iter in accelerazione

Il nuovo stadio della Roma fa un passo avanti concreto. Le prime due commissioni capitoline hanno espresso parere favorevole sul progetto dell'impianto che il club giallorosso intende realizzare nell'area di Pietralata, nel quadrante est della capitale.

Nel dettaglio, scrive Vocegiallorossa.it, la Commissione Patrimonio ha approvato il provvedimento con 9 voti favorevoli e 2 consiglieri non partecipanti, mentre la Commissione Politiche Abitative ha dato il proprio via libera con 7 voti favorevoli e 2 astenuti. In entrambi i casi raggiunta la maggioranza necessaria.

Si tratta dei primi passaggi formali di un iter amministrativo che prevede ancora diversi step istituzionali prima dell'approvazione definitiva. Tuttavia, il doppio disco verde viene interpretato come un segnale incoraggiante e come una possibile accelerazione nel processo autorizzativo.

Il calendario degli adempimenti proseguirà già nelle prossime ore: venerdì 6 marzo alle 8:30 è prevista una riunione congiunta delle Commissioni Mobilità, Urbanistica e Ambiente, cui seguirà nel primo pomeriggio la Commissione Sport. Il progetto resta dunque al centro del dibattito politico in Campidoglio, con la Roma che segue con attenzione ogni sviluppo nella speranza di vedere finalmente concretizzarsi uno degli interventi infrastrutturali più attesi della storia recente del club capitolino.