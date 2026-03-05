Focus TMW Serie B, la Top11 della 28ª giornata: Dagasso super, la vipera Di Nardo morde due volte

Il turno infrasettimanale di Serie B, come spesso accade, ha regalato risultati inattesi e partite ricche di emozioni. La copertina è per il Pescara che, pur subendo il pareggio nel finale, ferma sul 2-2 il Frosinone e chiude un ciclo di ferro con quattro punti che tengono vive le speranze playoff. Davanti vincono le big: Palermo, Venezia e Monza conquistano tre punti pesanti, mentre in zona playoff nessuno riesce davvero a scappare. Spettacolo e rimonte anche sugli altri campi, con diversi risultati larghi come il 4-0 del Sudtirol a Reggio Emilia. Successi importanti per Entella e Bari, mentre lo Spezia non va oltre il 2-2 sul campo del Padova.

SERIE B, 28ª GIORNATA - La Top11 TMW (modulo 4-3-1-2): Joronen; Favasuli, Bonfanti, Sgarbi, Svoboda; Dagasso, Melegoni, Busio; Casiraghi; Lasagna, Di Nardo

Joronen (Palermo) 7 – Presenza sicura per un’ora, poi nel finale si esalta con due interventi tengono in piedi il risultato.

Favasuli 7 (Catanzaro) - Nel primo tempo è scatenato, i suoi cross potenti da destra mandano in tilt la difesa avversaria e in particolare Illanes, che fa autogol. Al 90' s'immola per la causa e guadagna un rigore importantissimo.

Bonfanti 7,5 (Spezia) – Guida la linea arretrata con tempi corretti, firma assist per Artistico e colpo di testa del 2-2, presenza dominante sui palloni aerei in entrambe le aree.

Sgarbi 7 (Padova) – Letture puntuali in area, tempi giusti nel gioco aereo e gol da attaccante aggiunto sulla ribattuta, solo qualche difficoltà quando lo Spezia attacca in campo aperto.

Svoboda 7 (Venezia) - Il play nascosto, uno dei segreti della capolista: basta vedere come fa partire l’azione del terzo gol. Lavoro minimo dietro.

Dagasso 8 (Venezia) - Personalità fa rima con qualità, fa sembrare semplici anche le cose difficili. Gol al debutto da titolare, il bis è un'opera d'arte.

Melegoni 7,5 (Carrarese)- Stappa la partita al minuto 4 con un destro a giro fantastico e sfiora anche la doppietta qualche minuto dopo. Nella ripresa serve ad Abiuso un assist perfetto.

Busio 7,5 (Venezia) - Facilità di calcio e visione di gioco impressionante, forse troverebbe i compagni anche bendato: da applausi la cavalcata per il tris.

Casiraghi 7,5 (Sudtirol) - Due assist e un gol su punizione meraviglioso, la sua partita è da incorniciare stasera. Migliore in campo per distacco.

Lasagna 7,5 (Padova) – Attacco della profondità costante, duelli fisici vinti su Mateju e gol di grande freddezza nel diagonale, riferimento offensivo continuo per tutta la gara.

Di Nardo 8 (Pescara)- Sarebbe potuto essere l’eroe della partita con una doppietta e un gioco molto al servizio dei compagni, peccato per il risultato finale