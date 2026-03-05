Focus TMW Serie B, i migliori giocatori dopo la 28ª giornata: Busio sale al secondo posto

Il turno infrasettimanale di Serie B ha confermato ancora una volta quanto questo campionato sappia essere imprevedibile. Il risultato più significativo è il 2-2 tra Pescara e Frosinone: gli abruzzesi si fanno raggiungere nel finale ma portano a casa un punto che mantiene accese le speranze playoff dopo un calendario complicato. In vetta non sbagliano Palermo, Venezia e Monza, tutte vittoriose, mentre la zona spareggi resta molto equilibrata. Da segnalare il netto 4-0 del Sudtirol a Reggio Emilia. Vittorie preziose anche per Entella e Bari, mentre lo Spezia si ferma sul 2-2 a Padova.

Dopo ogni turno del campionato cadetto torna puntuale lo speciale di TuttoMercatoWeb.com dedicato ai migliori giocatori per media voto. Questa la classifica generale dei migliori 20 giocatori del campionato cadetto dopo la ventottesima giornata. Nel dettaglio il nome del giocatore, la squadra di appartenenza, la media voto ed il numero di presenze:

1. Ghedjemis (Frosinone) 6.59 (28)

2. Busio (Venezia) 6.54 (26)

3. Joronen (Palermo) 6.52 (27)

4. Yeboah (Venezia) 6.52 (24)

5. Calò (Frosinone) 6.44 (27)

6. Tiritiello (Virtus Entella) 6.42 (18)

7. Schiavi (Carrarese) 6.39 (23)

8. Santoro (Modena) 6.36 (28)

9. Doumbia (Venezia) 6.36 (25)

10. Koutsoupias (Frosinone) 6.35 (26)

11. Pérez (Venezia) 6.34 (22)

12. Pohjanpalo (Palermo) 6.33 (27)

13. Pigliacelli (Catanzaro) 6.32 (28)

14. Palumbo (Palermo) 6.32 (25)

15. Cissè (Catanzaro) 6.31 (21)

16. Svoboda (Venezia) 6.31 (18)

17. Berti (Cesena) 6.30 (27)

18. Ceccaroni (Palermo) 6.30 (27)

19. Massolin (Modena) 6.30 (20)

20. Sorrentino (Padova) 6.30 (15)