Mantova, possibile sfida al Bari per un attaccante in uscita dalla Samp: piace Cuni
Con gli arrivi ormai imminenti di Matteo Brunori dal Palermo e Tjas Begic dal Parma in casa Sampdoria non sembra esserci più molto spazio per Marvin Cuni, attaccante classe 2001 arrivato in prestito con diritto di riscatto dal Rubin Kazan e autore di un solo gol in 13 presenze (ma solo 709 minuti in campo).
Il centravanti albanese potrebbe però continuare la sua avventura in Italia e in Serie B visto che, come riportato da Tuttomantova.it, il club virgiliano sarebbe interessato al suo profilo per rinforzare il reparto offensivo. La società lombarda dovrà però vedersela con il Bari, altro club che nelle ultime settimane ha messo l’ex Frosinone nel mirino per rinforzarsi in questa finestra di mercato.
Cuni, che vanta 16 presenze con due reti in Serie B e 22 gare con un gol in Serie A, è un calciatore duttile che può ricoprire più ruoli sul fronte offensivo potendo agire non solo come punta centrale, ma anche come attaccante esterno su entrambe le fasce o come seconda punta al fianco di un centravanti più statico.