Serie B, inizio da incubo per Vivarini al Bari: l'Empoli vince 5-0. Ok Venezia e Frosinone
Inizio da incubo per Vivarini sulla panchina del Bari: l'Empoli vince 5-0, con i toscani che si sono scatenati nella ripresa. Vince anche il Venezia, 3-0 con il Mantova con doppietta di Adorante. Successi esterni di misura per Padova e Frosinone, contro Pescara e Reggiana.
SERIE B, 14ª GIORNATA
Venerdì 28 Novembre 2025
Cesena-Modena 1-0
43' Blesa
Sabato 29 Novembre 2025
Empoli - Bari 5-0
45+2' Guarino, 52' Shpendi, 66' Yepes, 89' Pellegri, 90+1' Ceesay
Pescara - Padova 0-1
57' Faedo
Reggiana - Frosinone 0-1
56' Koutsoupias
SudTirol - Avellino 0-1 (IN CORSO)
10' Biasci
Venezia - Mantova 3-0
36' Hainaut, 57' e 61' Adorante
Ore 17.15 Catanzaro - Virtus Entella
Ore 19.30 Palermo - Carrarese
Domenica 30 Novembre 2025
Ore 15.00 Juve Stabia - Monza
Ore 17.15 Spezia - Sampdoria