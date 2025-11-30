Serie B, i risultati del sabato: Empoli e Palermo a valanga, Catanzaro di rimonta

Gol ed emozioni nelle gare del sabato della 14ª giornata di Serie B. L’Empoli travolge il Bari con un impressionante 5-0: a segno Guarino, Shpendi, Yepes, Pellegri e Ceesay, in una gara mai in discussione. Pugliesi in enorme difficoltà, toccando quota 13 punti in classifica.

Tracollo anche per il Pescara che all’Adriatico cade 1-0 contro il Padova (rete di Faedo), mentre il Frosinone si impone 1-0 sulla Reggiana grazie alla zampata di Koutsoupias e resta incollato ai vertici, un solo punto dietro il Monza.

Pesante colpo esterno dell’Avellino, che espugna Bolzano battendo il Südtirol 1-0 con Biasci. Vittoria che conferma la solidità degli irpini, ora a 19 punti. Il Venezia continua a volare: 3-0 sul Mantova con la firma di Hainaut e la doppietta di Adorante. Un successo convincente che vale il quinto posto solitario.

Spettacolo e gol tra Catanzaro ed Entella: i calabresi ribaltano due volte il risultato e vincono 3-2 grazie a Cassandro, Pontisso e Iemmello, dopo il botta e risposta con Franzoni e Bariti. Dilaga anche il Palermo, che travolge la Carrarese con un secco 5-0. Segre, Palumbo e la tripletta di un incontenibile Pohjanpalo firmano la serata perfetta dei rosanero.

SERIE B, 14ª GIORNATA

Venerdì 28 Novembre 2025

Cesena-Modena 1-0

43' Blesa

Sabato 29 Novembre 2025

Empoli - Bari 5-0

45+2' Guarino, 52' Shpendi, 66' Yepes, 89' Pellegri, 90+1' Ceesay

Pescara - Padova 0-1

57' Faedo

Reggiana - Frosinone 0-1

56' Koutsoupias

SudTirol - Avellino 0-1

10' Biasci

Venezia - Mantova 3-0

36' Hainaut, 57' e 61' Adorante

Catanzaro - Virtus Entella 3-2

14’ rig Franzoni (VE), 28’ Cassandro (C), 33’ Bariti (VE), 44’ rig. Pontisso (C), 57’ Iemmello (C)

Palermo - Carrarese 5-0

24’ Segre, 44’ Palumbo, 48’, 82’ rig. e 88’ Pohjanpalo

Domenica 30 Novembre 2025

Ore 15.00 Juve Stabia - Monza

Ore 17.15 Spezia - Sampdoria