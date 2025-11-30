Serie B, i risultati del sabato: Empoli e Palermo a valanga, Catanzaro di rimonta
Gol ed emozioni nelle gare del sabato della 14ª giornata di Serie B. L’Empoli travolge il Bari con un impressionante 5-0: a segno Guarino, Shpendi, Yepes, Pellegri e Ceesay, in una gara mai in discussione. Pugliesi in enorme difficoltà, toccando quota 13 punti in classifica.
Tracollo anche per il Pescara che all’Adriatico cade 1-0 contro il Padova (rete di Faedo), mentre il Frosinone si impone 1-0 sulla Reggiana grazie alla zampata di Koutsoupias e resta incollato ai vertici, un solo punto dietro il Monza.
Pesante colpo esterno dell’Avellino, che espugna Bolzano battendo il Südtirol 1-0 con Biasci. Vittoria che conferma la solidità degli irpini, ora a 19 punti. Il Venezia continua a volare: 3-0 sul Mantova con la firma di Hainaut e la doppietta di Adorante. Un successo convincente che vale il quinto posto solitario.
Spettacolo e gol tra Catanzaro ed Entella: i calabresi ribaltano due volte il risultato e vincono 3-2 grazie a Cassandro, Pontisso e Iemmello, dopo il botta e risposta con Franzoni e Bariti. Dilaga anche il Palermo, che travolge la Carrarese con un secco 5-0. Segre, Palumbo e la tripletta di un incontenibile Pohjanpalo firmano la serata perfetta dei rosanero.
SERIE B, 14ª GIORNATA
Venerdì 28 Novembre 2025
Cesena-Modena 1-0
43' Blesa
Sabato 29 Novembre 2025
Empoli - Bari 5-0
45+2' Guarino, 52' Shpendi, 66' Yepes, 89' Pellegri, 90+1' Ceesay
Pescara - Padova 0-1
57' Faedo
Reggiana - Frosinone 0-1
56' Koutsoupias
SudTirol - Avellino 0-1
10' Biasci
Venezia - Mantova 3-0
36' Hainaut, 57' e 61' Adorante
Catanzaro - Virtus Entella 3-2
14’ rig Franzoni (VE), 28’ Cassandro (C), 33’ Bariti (VE), 44’ rig. Pontisso (C), 57’ Iemmello (C)
Palermo - Carrarese 5-0
24’ Segre, 44’ Palumbo, 48’, 82’ rig. e 88’ Pohjanpalo
Domenica 30 Novembre 2025
Ore 15.00 Juve Stabia - Monza
Ore 17.15 Spezia - Sampdoria
CLASSIFICA
Monza 29 (13)
Frosinone 28 (14)
Modena 26 (14)
Cesena 26 (14)
Venezia 25 (14)
Palermo 23 (14)
Empoli 20 (14)
Avellino 19 (14)
Catanzaro 16 (14)
Reggiana 17 (14)
Juve Stabia 17 (12)
Padova 17 (14)
Carrarese 16 (14)
Entella 15 (14)
Mantova 14 (14)
Südtirol 13 (14)
Bari 13 (13)
Sampdoria 10 (13)
Pescara 9 (14)
Spezia 8 (13)
