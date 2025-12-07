Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Bari, Vivarini: "Col Pescara partita importantissima. Assenza tifosi? Rispetto la loro volontà"

Tommaso Maschio
Oggi alle 16:26Serie B
Tommaso Maschio

Si tratta di una partita importantissima per la classifica, per il percorso che stiamo facendo, per tutti i problemi che abbiamo e per dare autostima alla squadra. Ma soprattutto per dare una logica al lavoro che stiamo facendo. Non sarà una partita facile e ci dovrà essere un miglioramento esponenziale sotto tutti gli aspetti”. Alla viglia della sfida contro il Pescara, dove ha iniziato la stagione, il tecnico del Bari Vincenzo Vivarini parla così caricando i suoi alla ricerca di una vittoria: “Ho trovato uno spogliatoio con diversi problemi, soprattutto sotto l'aspetto psicologico. Ci sono equilibri particolari, mancanza di esuberanza ed entusiasmo. Soprattutto su questi aspetti sto cercando di lavorare con tanta applicazione".

Spazio poi, come riporta Tuttobari.com, alla situazione in casa biancorossa: “Solo Darboe è indisponibile, mentre rientra Maggiore. Per quanto riguarda la formazione il modo migliore di trovare gli equilibri giusti è cambiare di meno. Stiamo verificando ancora oggi i recuperi che hanno avuto i calciatori, se riesco, cambio il meno possibile. - prosegue Vivarini – In avanti dobbiamo trovare equilibrio e raziocinio, in questo momento c’è bisogno di tanta corsa ed è difficile avere attaccanti bravi solo nella finalizzazione. Se chiedo a Moncini e Gytkjaer di fare un lavoro a cui non sono abituato li vado a snaturare. Castrovilli? Lo conosco da tanto, ha fatto bene pure in Serie A. Vedo la sua grande umiltà e soprattutto la corsa che mette a disposizione. Può fare un po' di tutto, ma in questo momento preferisco sfruttarlo nelle proiezioni offensive”.

Vivarini poi parla dell’assenza della Curva Nord di domani: “Prendo atto e non posso entrare in questi discorsi conoscendo poco la situazione. Mi aspetto una grossa mano da tutti, le negatività sono troppe e invece dobbiamo trasformarle in positività. Il tifo al San Nicola è determinante, non lo devo dire io. Ovviamente rispetto le volontà della tifoseria, avrà sicuramente le sue ragioni".

Infine un pensiero al Pescara: “In questo momento stanno recuperando giocatori forti per la categoria come Olzer e Tsadjout, molto temibili. Poi Non mollano mai, sono applicati e umili, vanno presi con le molle anche se pure loro hanno delle problematiche”.

