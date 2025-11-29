Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Serie C, continua la 16ª giornata: riposa la Torres, il programma completo
© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com
Daniel Uccellieri
Oggi alle 09:19Serie C
Daniel Uccellieri

Dopo la vittoria della Triestina nell'anticipo di ieri con la Pro Patria, la serie C torna in campo per la 16ª giornata. Ricordiamo che il Rimini è stato escluvso dal campionato, la Torres, che avrebbe dovuto affrontare i romagnoli, riposa.

16ª GIORNATA – 28-29-30 NOVEMBRE – 1° DICEMBRE 2025
GIRONE A
Venerdì 28 novembre
Triestina-Pro Patria 2-1
47' Renelus (P), 61' Ionita (T), 87' Jonsson (T)
Sabato 29 novembre
Ore 14:30 - Lumezzane-Novara
Ore 14:30 - Renate-Arzignano Valchiampo
Ore 17:30 - Ospitaletto Franciacorta-Virtus Verona
Ore 14:30 - Pergolettese-Albinoleffe
Domenica 30 novembre
Ore 14:30 - Alcione-Trento
Ore 14:30 - Inter U23-Pro Vercelli
Ore 14:30 - Vicenza-Lecco
Ore 17:30 - Dolomiti Bellunesi-Giana Erminio
Lunedì 1° dicembre
Ore 20:30 - Cittadella-Union Brescia

Classifica - Vicenza 39, Lecco 30, Union Brescia 29, Cittadella 27, Inter U23 25#, Alcione Milano 24, Pro Vercelli 22, Trento 20, Renate 20, Giana Erminio 19, Novara 18, Lumezzane 16, AlbinoLeffe 16, Ospitaletto 14, Arzignano Valchiampo 14, Dolomiti Bellunesi 14#, Pergolettese 13, Pro Patria 12*, Virtus Verona 12, Triestina -5*

# una partita in meno
* una partita in più
N.B. - Triestina penalizzata di 23 punti dalla Giustizia Sportiva

GIRONE B
Sabato 29 novembre
Ore 14:30 - Forlì Bra
Ore 14:30 - Gubbio Livorno
Ore 17:30 - Pineto Ravenna
Domenica 30 novembre
Ore 12:30 - Juventus Next Gen-Perugia
Ore 14:30 - Arezzo-Sambenedettese
Ore 17:30 - Campobasso-Pianese
Ore 17:30 - Pontedera-Carpi
Ore 17:30 - Ternana-Guidonia Montecelio
Lunedì 1° dicembre
Ore 20:30 - Vis Pesaro-Ascoli
Riposa: Torres

NUOVA CLASSIFICA ATTUALE SENZA IL RIMINI
Arezzo 35, Ravenna 35**, Ascoli 28, Pineto 23, Ternana 21, Guidonia Montecelio 21, Carpi 21, Forlì 20, Vis Pesaro 19, Campobasso 18*, Sambenedettese 17*, Gubbio 17, Pianese 17, Juventus Next Gen 15, Livorno 14**, Perugia 12, Pontedera 12, Bra 10, Torres 8**

* due punti di penalità
**una gara in più

GIRONE C
Sabato 29 novembre
Ore 14:30 - Picerno-Catania
Ore 14:30 - Casertana-Cavese
Ore 17:30 - Crotone-Giugliano
Ore 17:30 - Team Altamura-Sorrento
Domenica 30 novembre
Ore 14:30 - Atalanta U23-Siracusa
Ore 14:30 - Trapani-Monopoli
Ore 17:30 - Foggia-Cosenza
Ore 20:30 - Latina-Audace Cerignola
Ore 20:30 - Potenza-Casarano
Lunedì 1° dicembre
Ore 20:30 - Benevento-Salernitana

Classifica - Catania 31, Salernitana 31, Cosenza 29, Benevento 29, Casarano 24, Casertana 22*, Monopoli 22, Crotone 21, Potenza 20, Trapani 20, Audace Cerignola 19, Atalanta U23 18*, Cavese 17, Team Altamura 16, Giugliano 15, Latina 14, Sorrento 13, Siracusa 13, Picerno 13, Foggia 11

* una partita in meno
N.B. - Trapani penalizzato di 8 punti dalla Giustizia Sportiva

Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Le parole di Gabriele Gravina sono quello che ci meritiamo…