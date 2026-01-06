Catanzaro, il "primo acquisto" del mercato di gennaio: Pompetti torna stabilmente in gruppo

Buone notizie, in questo giorno di Epifania, per il Catanzaro e per mister Alberto Aquilani, che sta conducendo l'allenamento giornaliero delle Aquile: come mostrano i canali social del club calabrese, infatti, si è rivisto in campo il centrocampista classe 2000 Marco Pompetti, ai box da luglio per una brutta frattura scomposta della tibia sinistra rimediata in occasione dell'amichevole estiva contro il Napoli. Il giocatore ha ripreso stabilmente ad allenarsi con il gruppo, cosa che lascia pensare che sarà intanto almeno arruolabile per la prima sfida del 2026.

Sfida, quella cui abbiamo fatto cenno, che si giocherà sabato 10 gennaio alle ore 15:00, e opporrà i giallorossi alla capolista Frosinone: uno scontro di alta classifica, insomma, che potrebbe segnare una definitiva svolta sia per il club che per il giocatore. Primo vero acquisto di questa sessione invernale di calciomercato, considerando anche la stima che per lui ha mister Aquilani.

Aquilani che ad agosto si era così espresso sul giocatore: "L'infortunio di Pompetti è per noi una grande perdita, perdiamo un punto di riferimento importante e mi aspetto che chi verrà, se verrà, non lo faccia rimpiangere. A proposito di Marco, l’ho sentito, sta bene ed è voglioso di ricominciare il prima possibile il percorso che lo riporterà al pieno recupero". E il pieno recupero sembra ora esserci.