Forlì, è già terminata l'avventura di Manuzzi: l'attaccante passa al Piacenza
È già terminata l'avventura di Francesco Manuzzi con la maglia del Forlì. L'attaccante classe '94 infatti scende di categoria e si trasferisce al Piacenza. Di seguito la nota del Forlì:
"Il Forlì FC 1919 comunica di aver trovato l’accordo per il trasferimento al Piacenza del calciatore Francesco Manuzzi.
La Società lo ringrazia per la professionalità e la dedizione dimostrata in questi mesi, augurandogli le migliori fortune per il prosieguo della propria stagione sportiva".
