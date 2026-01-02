Live TMW Parma, Cuesta: "Dobbiamo valutare Delprato. Dovremo fare bene nei vari contesti"

Concluso il 2025 con l'importante vittoria sulla Fiorentina, adesso tutte le attenzioni del Parma sono rivolte verso la prossima sfida di campionato, che vedrà i crociati protagonisti sul campo del Sassuolo. Una gara che dirà molto sulle ambizioni di continuità della squadra di mister Carlos Cuesta, che in questa stagione non ha mai vinto due partite consecutive. A presentare la gara sarà proprio il tecnico maiorchino, presente nella sala stampa del Mutti Training Center di Collecchio per rispondere alle domande dei giornalisti.

Ore 12.35 - Inizia la conferenza stampa.

Come sta la squadra? Novità dall'infermeria?

"Delprato ha continuato il suo percorso, ieri si è allenato con la squadra per tutta la seduta. Dobbiamo valutare anche altri giocatori, ci sono state influenze ed episodi che non ci hanno permesso di allenarci tutti insieme. Dobbiamo ancora valutare".

Che partita ci dobbiamo aspettare?

"Il Sassuolo è una squadra molto equilibrata, che prova ad avere la palla e attaccare molto bene con i suoi esterni. Provano a sfruttare la profondità e gli spazi aperti. Una squadra di alto livello, come dice la classifica. Noi proveremo a portare la partita dove vogliamo, come al solito, e a essere preparati per tutti gli scenari e a essere competitivi".

Cosa ha lasciato la vittoria sulla Fiorentina?

"Tanta voglia di continuare nel nostro percorso, perché non mi dimentico del passato. In altre partite volevamo avere continuità nei risultati ma non ci siamo riusciti. So che domani affronteremo la partita col massimo livello di attenzione e concentrazione, con personalità per fare il nostro gioco e con la massima volontà per toglierci delle soddisfazioni".

Il Sassuolo fa tanti lanci lunghi. Ci dobbiamo attendere un Parma che aggredisce più in avanti o attendista?

"L'ideale è recuperare la palla al più presto possibile. Ma allo stesso modo sappiamo che ci saranno momenti in cui non riusciremo a pressare alto e dovremo essere compatti. Dobbiamo fare bene nei diversi contesti. Quando non riusciamo dobbiamo gestire i momenti ed essere lucidi".

I giocatori over 30 sono tutti in scadenza, oltre a Cremaschi. Quale sarà il loro ruolo in futuro?

"Sono giocatori del Parma fino al 30 giugno, dunque il loro contributo sarà lo stesso. Sono giocatori importantissimi e dovranno continuare a esserlo. Siamo allineati con la società".

Nelle ultime settimane abbiamo visto con frequenza Benedyczak. Sembra poter duettare bene con Pellegrino.

"Ci dà molto, non solo da un punto di vista della presenza fisica, ma anche per questioni tecnico-tattiche ed emotive anche. La sua volontà di dare tutto per la squadra è sempre lì, anche a livello di cambio ruolo nelle varie zone dell'attacco. Ha la versatilità. Ha una grandissima qualità per attaccare gli spazi, per vincere duelli e anche per fare gol. Ha l'istinto, ha il tiro, ha il colpo di testa, ha tante qualità da sfruttare di più e vogliamo aiutarlo al massimo perché possa farlo".

TMW - Come mai la scelta di Sorensen nell’ultima partita?

"In primo luogo per come si è allenato. Poi per come volevamo affrontare la partita. Infine perché lo meritava e sentivo che era la scelta giusta. Lui ha fatto una prestazione di alto livello. Speriamo possa darci ancora prestazioni di alto livello se giocherà".

TMW - Il Parma ha vinto gli ultimi tre scontri diretti. Questione di mentalità?

"Speriamo di trasferirla anche nella altre partite! Noi vogliamo vincere sempre, quello non cambia, affrontiamo tutte le partite allo stesso modo, a volte ci riusciamo altre no. Domani vogliamo fare di tutto per riuscirci di nuovo".

TMW - Bernabé viene spesso ingabbiato dagli avversari. State studiando qualche mossa?

"È successo anche in altre partite, anche con la Fiorentina: se analizziamo il processo che porta al gol, si può vedere che lui è stato fondamentale. Può giocare in posizione avanzata e anche in fase di costruzione, dove deve impostare e far progredire la squadra. Ci sta dando molto e può darci di più, sappiamo che ha del potenziale da esprimere. Si parla poco delle cose che stiamo facendo meglio e che ci stanno portando buoni risultati, soprattutto nel trend delle ultime sei giornate. Ci basta? no, dobbiamo fare di più sicuramente e ci stiamo lavorando. Ma dobbiamo avere anche consapevolezza di quello che stiamo facendo di positivo, che non è scontato".

Domani la prima partita dell'anno nuovo. L'augurio per il 2026?

"Che il Parma possa essere a un alto livello di prestazioni e di risultati. È quello che cerchiamo ogni giorno, attraverso il lavoro e la dedizione. Siamo certi di essere sulla strada giusta, ma non importano le parole. Saremo focalizzati sul fare il meglio possibile".

Come sono andate le feste?

"Anche nelle feste ci sono gli allenamenti! Non ho visto l'allenamento di ieri come il primo allenamento dell'anno. Non abbiamo la possibilità di fermarci. Dobbiamo sfruttare al massimo ogni giornata".

Ore 12.47 - Termina la conferenza stampa.