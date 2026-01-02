Ora Maignan e Vlahovic possono firmare con altri: la top 10 dei giocatori in scadenza. Tre in A

Inizia ufficialmente il mercato di riparazione, ma l’avvio del nuovo anno segna un altro passaggio spartiacque. Da oggi - tecnicamente da ieri - i calciatori in scadenza di contratto a fine stagione possono firmare un pre-contratto con altre società, per poi trasferirsi a parametro zero al termine dell’anno sportivo. Tanti i casi spinosi, anche in Serie A.

Il più prezioso in assoluto, stando alla valutazione di Transfermarkt, è Dayot Upamecano: il difensore centrale francese del Bayern Monaco ha un prezzo stimato di 70 milioni di euro. I tedeschi, però, sembrano essersi portati avanti, e il rinnovo dovrebbe arrivare prima che altri club riescano ad affondare (discorso molto simile anche per Konaté del Liverpool). In Italia, nessuno come Dusan Vlahovic: il centravanti serbo della Juventus ha un valore di mercato stimato di 35 milioni di euro. È fermo fino a febbraio per infortunio, ma nel suo caso le trattative con il club bianconero non sono mai - almeno finora - decollate.

La top ten dei giocatori in scadenza a fine stagione e il relativo valore di mercato.

1. Dayot Upamecano - Bayern Monaco - 70 milioni di euro

2. Marc Guehi - Crystal Palace - 55 milioni di euro

3. Ibrahima Konaté - Liverpool - 50 milioni di euro

4. Dusan Vlahovic - Juventus - 35 milioni di euro

5. Bernardo Silva - Manchester City - 27 milioni di euro

6. Mike Maignan - Milan - 25 milioni di euro

7. Ruben Neves - Al Hilal - 25 milioni di euro

8. Vitaliy Mykolenko - Everton - 25 milioni di euro

9. Quinten Timbre - Feyenoord - 25 milioni di euro

10. Weston McKennie - Juventus - 22 milioni di euro

