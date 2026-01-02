Ufficiale
Salernitana, altro addio: Paolo Frascatore passa a titolo definitivo al Guidonia
La Salernitana saluta un altro giocatore. Dopo Coppolaro, passato all'Arezzo, il club granata ha comunicato di aver ceduto al Guidonia Montecelio il difensore classe '92 Paolo Frascatore. Di seguito la nota del club campano:
"L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver raggiunto l’accordo con il Guidonia Montecelio 1937 Football Club per il trasferimento a titolo definitivo del difensore classe 1992 Paolo Frascatore.
Il club ringrazia Frascatore per l’impegno profuso nella prima parte di stagione a difesa dei colori granata e gli augura le migliori fortune professionali per il futuro".
