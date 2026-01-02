Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Spezia, non solo Hernani a centrocampo: vicino anche il giovane Romano

Spezia, non solo Hernani a centrocampo: vicino anche il giovane RomanoTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Daniel Uccellieri
Oggi alle 12:32Serie B
Daniel Uccellieri

Lo Spezia è al lavoro per individuare il profilo giusto con cui colmare il vuoto che potrebbe lasciare Salvatore Esposito e sul tavolo della dirigenza aquilotta sono finite due candidature ben precise: Hernani Azevedo Júnior e Alessandro Romano.

Come scrive Il Secolo XIX il nome che, ad oggi, sembra più vicino alla chiusura è quello di Romano, centrocampista svizzero della Roma Primavera. Si tratta di un profilo ritenuto più aderente, per caratteristiche tecniche e tattiche, a Esposito: mediano puro, dotato di buon tiro, piede educato e personalità, viene considerato una soluzione funzionale al progetto tecnico dello Spezia.

Resta però viva anche la pista che porta a Hernani, 31 anni, attualmente ai margini del Parma. Il brasiliano rappresenterebbe una scelta di maggiore esperienza e carisma, ma è un’operazione complessa sotto il profilo economico. Hernani ha ancora sei mesi di contratto con i ducali e percepisce un ingaggio importante, vicino ai due milioni di euro. Con l’arrivo del nuovo tecnico Cuesta, il suo spazio si è ulteriormente ridotto: in stagione ha collezionato appena cinque presenze.

Il Parma è pronto a intervenire sull’accordo con una possibile risoluzione, ma lo Spezia dovrà studiare una formula sostenibile, valutando se procedere con un contratto fino a giugno 2026 con opzione condizionata o con soluzioni alternative legate alla spalmatura dell’ingaggio.

Non è escluso, inoltre, che nella trattativa possano entrare anche dei giovani, seguendo il precedente dell’operazione Kouda, quando al Parma fu girato l’under Venturi, valutato circa 200 mila euro. Sullo sfondo resta anche il nome dell’attaccante Tjas Begic, già proposto dai ducali ma destinato alla Sampdoria, non rientrando nei piani di Donadoni.

Articoli correlati
Parma, per Hernani si aprono di nuovo le porte della B: il brasiliano vicino allo... Parma, per Hernani si aprono di nuovo le porte della B: il brasiliano vicino allo Spezia
Parma, Estevez ed Hernani in scadenza. Si lavora ai rinnovi di Delprato e Bernabé... Parma, Estevez ed Hernani in scadenza. Si lavora ai rinnovi di Delprato e Bernabé
Parma, Hernani: "Peccato per gli eventi negativi, ma abbiamo dimostrato carattere"... Parma, Hernani: "Peccato per gli eventi negativi, ma abbiamo dimostrato carattere"
Altre notizie Serie B
Reggiana, ritorno di fiamma per Owusu: il club ha chiesto informazioni alla Juventus... TMWReggiana, ritorno di fiamma per Owusu: il club ha chiesto informazioni alla Juventus
Padova, Giunti il preferito per il centrocampo: l'alternativa è Touré della Sambenedettese... Padova, Giunti il preferito per il centrocampo: l'alternativa è Touré della Sambenedettese
Juve Stabia, De Pieri in cerca di spazio: numeri e prospettive per il classe 2006... Juve Stabia, De Pieri in cerca di spazio: numeri e prospettive per il classe 2006
Spezia, non solo Hernani a centrocampo: vicino anche il giovane Romano Spezia, non solo Hernani a centrocampo: vicino anche il giovane Romano
Empoli, ecco il sostituto di Gemmi. Stefanelli ha firmato, manca solo l'ufficialità... TMWEmpoli, ecco il sostituto di Gemmi. Stefanelli ha firmato, manca solo l'ufficialità
Palermo, Diakité in uscita: ci pensa l'Avellino ma ci sono anche club esteri Palermo, Diakité in uscita: ci pensa l'Avellino ma ci sono anche club esteri
Palermo, rivoluzione in attacco: Brunori verso l’addio, tre nomi per sostituirlo Palermo, rivoluzione in attacco: Brunori verso l’addio, tre nomi per sostituirlo
Empoli, Corsi: “Anno amaro, ma ora si intravedono prospettive importanti” Empoli, Corsi: “Anno amaro, ma ora si intravedono prospettive importanti”
Editoriale di Marco Conterio Immagine box laterale di Marco Conterio Il miglior calciomercato invernale di sempre inizia oggi. Mai come in questa sessione tutte le big hanno bisogno e non possono sbagliare neanche un colpo: vi raccontiamo tutto
Le più lette
1 Il miglior calciomercato invernale di sempre inizia oggi. Mai come in questa sessione tutte le big hanno bisogno e non possono sbagliare neanche un colpo: vi raccontiamo tutto
2 Lazio, con Castellanos via Sarri chiede due attaccanti: i nomi sulla lista dei biancocelesti
3 Inter, Cancelo si avvicina: l'Al-Hilal accetta di pagare parte dello stipendio. La situazione
4 Lazio, la cessione di Castellanos porta 30 milioni di euro: caccia alla mezzala e all'attaccante
5 Torino, canale aperto con la Lazio: possibile scambio di prestiti Belahyane-Ilic
Ora in radio
Maracanã 13:00Maracanã live!
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
A Tutta C 17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
TMW News 18:00TMW News
Notizie, opinioni e attualità.
Primo piano
Immagine top news n.0 Fiorentina, ecco Solomon: l'esterno è appena sbarcato a Firenze. Le immagini
Immagine top news n.1 Milan, depositato il contratto di Fullkrug: l'attaccante è un giocatore rossonero
Immagine top news n.2 Inter, Cancelo si avvicina: l'Al-Hilal accetta di pagare parte dello stipendio. La situazione
Immagine top news n.3 Milan, c'è ottimismo per il rinnovo di Maignan: entro due settimane la risposta del giocatore
Immagine top news n.4 Juventus, ingaggio top e la permanenza di Spalletti: ecco perché Yildiz ora può rinnovare
Immagine top news n.5 Concorrenza e ingaggio i nodi da sciogliere per Kim: ma la sua proprietà resta il Milan
Immagine top news n.6 Roma, accelerata per Raspadori: in chiusura il prestito oneroso con diritto di riscatto
Immagine top news n.7 Lazio, Castellanos al West Ham: in serata scambio di documenti, entro il weekend a Londra
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Fiorentina, la rivoluzione di gennaio: ecco chi arriva e chi parte Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Bentornato calciomercato. I colpi che ci aspettiamo in questo gennaio 2026
Immagine news podcast n.2 L'uomo copertina del 2025 del calcio italiano è Aurelio De Laurentiis
Immagine news podcast n.3 L'ultima carta che la Fiorentina si gioca sul mercato per la salvezza
Immagine news podcast n.4 A 12 milioni il Cagliari si è garantito un capitale per il futuro
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Il commento degli opinionisti sui migliori allenatori della Serie A del 2025
Immagine news Serie A n.2 Il parere degli esperti sui tre migliori calciatori del 2025 in Serie A
Immagine news Serie C n.3 Fontana: "Il Vicenza sta facendo un campionato a parte. Nel Girone B, meriti all'Ascoli"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Ora c'è la nota anche del West Ham: lascia Niclas Füllkrug dopo 29 presenze e 3 gol
Immagine news Serie A n.2 Gilardino: "Il Genoa e i genoani mi hanno dato tantissimo. Lo porterò sempre nel cuore"
Immagine news Serie A n.3 Gasperini: "Raspadori? Chiedete in Spagna". Poi avvisa la Roma: "Le big si stanno scatenando"
Immagine news Serie A n.4 Bologna, due nomi da 6 milioni per il centrocampo: piacciono Amorim e Dahl
Immagine news Serie A n.5 Genoa, De Rossi e il mercato: "Ho le idee chiare. Ci sarà da puntellare qualcosa"
Immagine news Serie A n.6 Roma, Gasperini: "A Bergamo fatte cose straordinarie. Contento di essere qui"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Simone Verdi è un nuovo giocatore del Sudtirol: contratto fino al 30 giugno 2026
Immagine news Serie B n.2 Il Mantova ha un nuovo portiere: dal Palermo arriva Francesco Bardi
Immagine news Serie B n.3 Reggiana, ritorno di fiamma per Owusu: il club ha chiesto informazioni alla Juventus
Immagine news Serie B n.4 Padova, Giunti il preferito per il centrocampo: l'alternativa è Touré della Sambenedettese
Immagine news Serie B n.5 Juve Stabia, De Pieri in cerca di spazio: numeri e prospettive per il classe 2006
Immagine news Serie B n.6 Spezia, non solo Hernani a centrocampo: vicino anche il giovane Romano
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Cavese, saluta D'Incoronato: il giovane attaccante va a fare esperienza all'Ancona
Immagine news Serie C n.2 Salernitana, altro addio: Paolo Frascatore passa a titolo definitivo al Guidonia
Immagine news Serie C n.3 Forlì, è già terminata l'avventura di Manuzzi: l'attaccante passa al Piacenza
Immagine news Serie C n.4 Torres, saluta Lattanzio: il terzino passa a titolo definitivo alla Dolomiti Bellunesi
Immagine news Serie C n.5 Picerno, doppia cessione: Cortese all'Ospitaletto, Ragone invece passa al Barletta
Immagine news Serie C n.6 Arezzo, nuovo volto in difesa: dalla Salernitana arriva Coppolaro a titolo definitivo
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Como-Udinese, obiettivo Europa: Fabregas chiede un'altra prova di forza
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Cagliari-Milan, un solo successo rossoblù in 25 anni (firmato Pisacane)
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Gabon-Costa d'Avorio, campioni in carica a caccia del primo posto nel girone
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Di Guglielmo raggiunge Cantore in MLS: è una nuova giocatrice del Washington Spirit
Immagine news Calcio femminile n.2 "Hai difeso i nostri colori con orgoglio", la Roma saluta Di Guglielmo. Il suo futuro è negli USA
Immagine news Calcio femminile n.3 Lazio Women, Le Bihan: "Gennaio e febbraio mesi importantissimi, vedremo cosa potremo fare"
Immagine news Calcio femminile n.4 Serie A Women, ufficiali date e orari delle prime tre giornate del 2026: inizia il conto alla rovescia
Immagine news Calcio femminile n.5 Giacinti regina del gol in Turchia: 14 reti gol Galatasaray. Con l'obiettivo di riconquistare l'Azzurro
Immagine news Calcio femminile n.6 Serie A Women, Piemonte regina del gol nel 2025. Guerzoni e Livignani le baby esordienti
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Riccardo Budoni: "Le partite per strada e la Lazio come una seconda pelle" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Chi sta meglio tra le cinque grandi? Il mercato invernale è pericoloso…