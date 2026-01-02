Spezia, non solo Hernani a centrocampo: vicino anche il giovane Romano

Lo Spezia è al lavoro per individuare il profilo giusto con cui colmare il vuoto che potrebbe lasciare Salvatore Esposito e sul tavolo della dirigenza aquilotta sono finite due candidature ben precise: Hernani Azevedo Júnior e Alessandro Romano.

Come scrive Il Secolo XIX il nome che, ad oggi, sembra più vicino alla chiusura è quello di Romano, centrocampista svizzero della Roma Primavera. Si tratta di un profilo ritenuto più aderente, per caratteristiche tecniche e tattiche, a Esposito: mediano puro, dotato di buon tiro, piede educato e personalità, viene considerato una soluzione funzionale al progetto tecnico dello Spezia.

Resta però viva anche la pista che porta a Hernani, 31 anni, attualmente ai margini del Parma. Il brasiliano rappresenterebbe una scelta di maggiore esperienza e carisma, ma è un’operazione complessa sotto il profilo economico. Hernani ha ancora sei mesi di contratto con i ducali e percepisce un ingaggio importante, vicino ai due milioni di euro. Con l’arrivo del nuovo tecnico Cuesta, il suo spazio si è ulteriormente ridotto: in stagione ha collezionato appena cinque presenze.

Il Parma è pronto a intervenire sull’accordo con una possibile risoluzione, ma lo Spezia dovrà studiare una formula sostenibile, valutando se procedere con un contratto fino a giugno 2026 con opzione condizionata o con soluzioni alternative legate alla spalmatura dell’ingaggio.

Non è escluso, inoltre, che nella trattativa possano entrare anche dei giovani, seguendo il precedente dell’operazione Kouda, quando al Parma fu girato l’under Venturi, valutato circa 200 mila euro. Sullo sfondo resta anche il nome dell’attaccante Tjas Begic, già proposto dai ducali ma destinato alla Sampdoria, non rientrando nei piani di Donadoni.