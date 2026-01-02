TMW Empoli, ecco il sostituto di Gemmi. Stefanelli ha firmato, manca solo l'ufficialità

Stefano Stefanelli sarà il nuovo direttore sportivo dell'Empoli. Come avevamo anticipato nei giorni scorsi, sarà lui a prendere il posto di Roberto Gemmi, esonerato a fine 2025. Stefanelli ha risolto il suo contratto con la Juventus il 31 dicembre ed ha firmato con il club di Corsi e nelle prossime ore arriverà l'annuncio ufficiale.