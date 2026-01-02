Ufficiale
Picerno, doppia cessione: Cortese all'Ospitaletto, Ragone invece passa al Barletta
Doppia cessione per il Picerno che ha comunicato di aver ceduto Simone Cortese all'Ospitaletto e Vincenzo Ragone al Barletta. Di seguito la doppia nota del club:
"L’AZ Picerno comunica di aver ceduto il calciatore Simone Cortese all’Ospitaletto con la formula del prestito con diritto di riscatto. La società augura a Simone le migliori fortune professionali per il prosieguo della stagione".
"L'AZ Picerno comunica di aver ceduto il calciatore Vincenzo Ragone al Barletta con la formula del prestito. La società augura a Vincenzo un sincero in bocca al lupo per il prosieguo della stagione sportiva".
