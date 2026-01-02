Palermo, rivoluzione in attacco: Brunori verso l’addio, tre nomi per sostituirlo
Via ufficiale alla sessione invernale di mercato e prime manovre in casa Palermo, pronto a intervenire in modo mirato per rinforzare la rosa a disposizione di Filippo Inzaghi. Come riporta Il Giornale di Sicilia, prima di affondare il colpo in entrata il club rosanero è chiamato a sciogliere alcuni nodi strategici, a partire da quello legato al futuro di Matteo Brunori.
L’addio dell’attaccante è ormai in fase di definizione: nelle prossime ore Brunori diventerà ufficialmente un nuovo giocatore della Sampdoria con la formula del prestito secco. Una cessione che apre di fatto alla necessità di individuare il nuovo numero 9 per il reparto offensivo.
Il ventaglio di profili monitorati dalla dirigenza resta invariato. Sul taccuino rosanero continuano a essere cerchiati in rosso i nomi di Matteo Tramoni, Nicholas Pierini e Stefano Moreo, tutti considerati profili funzionali al progetto tecnico di Inzaghi.
Prima di eventuali ulteriori innesti, però, il Palermo dovrà completare alcune uscite, soprattutto di quei calciatori che spingono per cambiare aria in cerca di maggiore continuità. Solo dopo aver chiarito queste posizioni il club potrà affondare il colpo decisivo per il nuovo centravanti.
