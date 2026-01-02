Fiorentina, Kean di ritorno ma resta in dubbio per la Cremonese: i dubbi di Vanoli

La settimana che porta alla sfida salvezza contro la Cremonese scorre tra concentrazione e ritiro, ma non senza interrogativi. In casa Fiorentina l’attenzione è tutta sulla gara di domenica, appuntamento chiave per il presente e il futuro immediato della squadra. Eppure, nel percorso di avvicinamento al match, c’è un’assenza che continua a far rumore.



Moise Kean è lontano dal gruppo da martedì, ufficialmente in permesso per motivi familiari. Una situazione che, secondo quanto riportato dal Corriere Fiorentino, avrebbe comportato la rinuncia a quattro allenamenti su sei, con rientro al Viola Park soltanto nella giornata odierna. Una preparazione inevitabilmente condizionata, alla vigilia di una partita che non ammette cali di tensione.

Il punto non è soltanto atletico. Le possibili distrazioni extra-campo e le dinamiche interne allo spogliatoio rendono tutt’altro che automatica la sua presenza contro la Cremonese. La decisione finale spetterà a Paolo Vanoli, che oggi incontrerà il giocatore per un confronto diretto: capire testa, motivazioni e reale disponibilità sarà decisivo prima di sciogliere ogni riserva.