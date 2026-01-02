Ufficiale
Torres, saluta Lattanzio: il terzino passa a titolo definitivo alla Dolomiti Bellunesi
Alberto Lattanzio, terzino destro classe 2004, lascia la Torres e passa a titolo definitivo alla Dolomiti Bellunesi. Di seguito la nota del club sardo:
"La Torres comunica la cessione a titolo definitivo di Alberto Lattanzio alla Dolomiti Bellunesi. L’esterno sinistro classe 2004 disputerà la seconda parte di stagione nel girone A di Serie C. La società augura al 21enne di Treviso le migliori fortune per il prosieguo di carriera".
