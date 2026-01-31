TMW La Samp vuole completare il reparto portieri. Si pensa al ritorno di Fiorillo, ora alla Carrarese

Era arrivato in Toscana il 31 gennaio 2025, con la formula del prestito, poi era stato acquistato dal club in estate; adesso, però l'avventura di Vincenzo Fiorillo alla Carrarese potrebbe essere terminata. Secondo portiere del club apuano, stando a quando raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com, è finito nel mirino della Sampdoria, che punterebbe al ritorno in blucerchiato dell'estremo difensore, per completare quello che è il reparto portiere dopo un calciomercato invernale decisamente rivoluzionario.

Quello a Genova, per il giocatore - per altro genovese di nascita - sarebbe un ritorno a casa, perché alla Samp è approdato nel 2004, nel settore giovanile, e li è rimasto fino al 2009, con alcune presenze però in prima squadra. Poi alcuni prestiti, Reggina, Spezia e Livorno, con annate alternate comunque in Liguria: da club, poi, si è definitivamente separato al termine della stagione 2013-2014. Allora, il salto al Pescara, come ancora oggi lo vede come portiere con più presenze nella storia del club.

Questo, però, è ormai il passato, e una nuova avventura potrebbe presto essere scritta; la sensazione è che molto dipenderà anche dalla Carrarese, che dovrà eventualmente tutelarsi tra i pali in un lasso di tempo non troppo ampio. La sessione invernale di calciomercato, infatti, si chiuderà alle ore 20.00 di lunedì 2 febbraio.