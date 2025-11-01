Padova-Südtirol 1-1, le pagelle: Molina e Bortolussi si prendono la scena
Risultato finale: PADOVA-SÜDTIROL 1-1
PADOVA
Sorrentino 6.5 - Attento e preciso quando è chiamato in causa, anche con parate importanti. Incolpevole sul gol.
Faedo 5.5 - Ottimo in fase di spinta nel primo tempo, prova anche qualche conclusione. La sua partite finisce all'ora di gioco. Dal 66' Ghiglione 6 - Bravo ad essere presente in fase offensiva e attento in quella difensiva.
Sgarbi 6 - Attento in marcatura e nella prima impostazione.
Villa 5.5 - Poco incisivo, è attento in fase di copertura.
Barreca 5.5 - Prova a spingere e a proporsi sulla fascia, senza grandi risultati.
Fusi 6 - Dinamismo e corsa, poca precisione nei passaggi.
Harder 6 - Buona partita la sua, schierato da playmaker. Tocca tanti palloni e dà vivacità all'azione.
Varas 5 - Il capitano non incide, tocca pochi palloni e ne sbaglia troppi. Lascia il posto all'uomo che la pareggia. Dal 54' Bortolussi 7 - Entra e da tanto peso offensivo ai suoi. Segna un rigore decisivo che evita ai suoi una sconfitta pesante.
Capelli 6 - Meglio di Barreca dall'altra parte, corre e si propone creando superiorità.
Buonaiuto 5 - Non si accende mai come dovrebbe, la sua tecnica si vede troppo a sprazzi e non incide. Dal 66' Di Maggio sv - Entra ma è costretto al cambio per infortunio. Dal 77' Favale sv.
Lasagna 5.5 - Cerca spesso e volentieri la profondità, corre e lotta. Gli manca il gol, ma non ci va nemmeno vicino. Dal 66' Seghetti 5.5 - Non incide.
Matteo Andreoletti 5.5 - Il suo Padova non perde, ma è fortunato, non avrebbe meritato il gol. Troppo sterili in fase offensiva i suoi.
SÜDTIROL
Adamonis 6 - Poco sollecitato, risponde sempre presente. Per poco non salva anche il rigore, tirato però benissimo da Bortolussi.
Kofler 6 - Sfortunato nel concedere il rigore del pari, per il resto gioca una partita attenta.
Masiello 5.5 - Nel primo tempo soffre la velocità di Lasagna, Castori lo toglie al 46'. Dal 46' F. Davi 6 - Ordinato e attento.
Veseli 6 - Non va mai in sofferenza. Prestazione solida, aiutato, come tutto il reparto, dalla sterilità offensiva degli avversari. Dal 78' Mancini 5.5 - Entra e prende subito un giallo, poteva fare di più.
Molina 7 - Migliore in campo, serve l'assist per il gol di Merkaj e crossa con una precisione invidiabile.
Tait 6 - Corsa e sostanza in mezzo al campo. Dal 68' Zedadka 6 - Dà un buon apporto in fase offensiva.
Tronchin 6 - Ordinato, bravissimo nel dettare i tempi del centrocampo.
Martini 5.5 - Spesso impreciso, ma dà tanta corsa e presenza offensiva.
S. Davi 5.5 - Gioca una partita di cuore e sostanza, prende tanti falli.
Merkaj 7 - Segna un gol bellissimo e sfiora il secondo in varie occasioni, assieme a Molina il migliore. Dal 90' Bordon sv.
Odogwu 5.5 - Ci mette come sempre la sua fisicità, ma oggi non riesce a dialogare con i compagni come dovrebbe. Dal 78' Pecorino 6 - Nemmeno il tempo di entrare che ha sul petto l'occasione del raddoppio su cui è bravo Sorrentino.
Fabrizio Castori 6 - Torna in panchina dopo tre turni di squalifica e i suoi sfoderano un'ottima prestazione, meritando forse di più.