Carrarese, risoluzione consensuale del contratto con Ryduan Palermo
Carrarese Calcio 1908 rende nota la risoluzione consensuale anticipata del contratto sportivo di Ryduan Palermo. Il club ringrazia il calciatore per la professionalità espressa e coglie l’occasione per augurare al ragazzo una carriera ricca di traguardi professionali.
Il figlio di Martin Palermo lascia, dunque, il club toscano dopo una sola stagione vissuta in prestito in Serie C al Team Altamura, con un ruolino di marcia di 21 presenze e 2 gol all'attivo.
