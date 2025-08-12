Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroCalendariScommessePronostici
Ufficiale

Carrarese, risoluzione consensuale del contratto con Ryduan Palermo

Carrarese, risoluzione consensuale del contratto con Ryduan Palermo
© foto di Paolo Baratto/Grigionline.com
Oggi alle 16:19Serie B
di Luca Bargellini

Carrarese Calcio 1908 rende nota la risoluzione consensuale anticipata del contratto sportivo di Ryduan Palermo. Il club ringrazia il calciatore per la professionalità espressa e coglie l’occasione per augurare al ragazzo una carriera ricca di traguardi professionali.

Il figlio di Martin Palermo lascia, dunque, il club toscano dopo una sola stagione vissuta in prestito in Serie C al Team Altamura, con un ruolino di marcia di 21 presenze e 2 gol all'attivo.

