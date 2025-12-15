Serie B, la frenata del Monza sorride al Frosinone. Venezia e Palermo inseguono
Si è conclusa oggi la 16ª giornata di Serie B. Il Frosinone vince a Pescara e allunga in vetta, approfittando dei passi falsi di alcune inseguitrici, mentre alle sue spalle la corsa resta serratissima. Al Barbera il Palermo supera di misura la Sampdoria grazie alla rete di Le Douaron e aggancia il treno delle seconde, confermandosi squadra concreta e difficile da affrontare. Stesso discorso per il Venezia, che batte 2-0 il Monza nello scontro diretto e si rilancia con decisione nella zona alta della classifica, lasciando i brianzoli a quota 31.
Colpo esterno pesantissimo del Modena, che espugna La Spezia con un secco 2-0 firmato Nieling e Gliozzi, mentre il Padova passa a Reggio Emilia in una gara combattuta e ricca di episodi, imponendosi 2-1 sulla Reggiana. Successo importante anche per la Juve Stabia, che supera l’Empoli 2-0 al “Menti” con una prestazione autoritaria e si avvicina alla zona playoff.
In zona medio-alta, il Catanzaro piega l’Avellino grazie al gol di Cissé e sale a quota 25, mentre il Cesena vince una partita rocambolesca contro il Mantova (3-2), confermandosi tra le squadre più vivaci del torneo. Festa anche a Carrara, dove la Carrarese batte 3-1 la Virtus Entella, ritrovando punti e fiducia. Pareggio senza reti tra Südtirol e Bari, risultato che muove poco la classifica di entrambe, mentre in coda il Pescara cade ancora: il Frosinone passa 2-1 all’Adriatico e consolida il primato con 34 punti.
SERIE B, 16ª GIORNATA
Palermo-Sampdoria 1-0
29' Le Douaron
Juve Stabia-Empoli 2-0
12' Giorgini, 63' Carissoni
Reggiana-Padova 1-2
36' Sgarbi (P), 49' Reinhart (R), 76' Seghetti (P)
Spezia-Modena 0-2
5' Nieling. 90' Gliozzi
Sudtirol-Bari 0-0
Venezia-Monza 2-0
49' Kike Perez, 56' rig. Adorante
Catanzaro-Avellino 1-0
53' Cissé
Cesena-Mantova 3-2
17’ rig Ruocco (M), 25’ Artioli (M), 42’ Shpendi (C), 54' aut. Castellini, 78' Frabotta (C)
Carrarese-Virtus Entella 3-1
56' Schiavi (C), 70' Ruggeri (C), 73' Abiuso (C), 75' Debenedetti (VE)
Pescara-Frosinone 1-2
1' Tonin (P), 5' Koutsoupias (F), 56’ Oyono (F)
CLASSIFICA
Frosinone 34
Monza 31
Venezia 29
Palermo 29
Modena 29
Cesena 27
Catanzaro 25
Juve Stabia 22
Padova 21
Empoli 20
Reggiana 20
Avellino 20
Carrarese 19
Bari 16
Südtirol 15
Virtus Entella 15
Spezia 14
Mantova 14
Sampdoria 13
Pescara 10
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.