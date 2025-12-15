Serie B, la frenata del Monza sorride al Frosinone. Venezia e Palermo inseguono

Si è conclusa oggi la 16ª giornata di Serie B. Il Frosinone vince a Pescara e allunga in vetta, approfittando dei passi falsi di alcune inseguitrici, mentre alle sue spalle la corsa resta serratissima. Al Barbera il Palermo supera di misura la Sampdoria grazie alla rete di Le Douaron e aggancia il treno delle seconde, confermandosi squadra concreta e difficile da affrontare. Stesso discorso per il Venezia, che batte 2-0 il Monza nello scontro diretto e si rilancia con decisione nella zona alta della classifica, lasciando i brianzoli a quota 31.

Colpo esterno pesantissimo del Modena, che espugna La Spezia con un secco 2-0 firmato Nieling e Gliozzi, mentre il Padova passa a Reggio Emilia in una gara combattuta e ricca di episodi, imponendosi 2-1 sulla Reggiana. Successo importante anche per la Juve Stabia, che supera l’Empoli 2-0 al “Menti” con una prestazione autoritaria e si avvicina alla zona playoff.

In zona medio-alta, il Catanzaro piega l’Avellino grazie al gol di Cissé e sale a quota 25, mentre il Cesena vince una partita rocambolesca contro il Mantova (3-2), confermandosi tra le squadre più vivaci del torneo. Festa anche a Carrara, dove la Carrarese batte 3-1 la Virtus Entella, ritrovando punti e fiducia. Pareggio senza reti tra Südtirol e Bari, risultato che muove poco la classifica di entrambe, mentre in coda il Pescara cade ancora: il Frosinone passa 2-1 all’Adriatico e consolida il primato con 34 punti.

SERIE B, 16ª GIORNATA

Palermo-Sampdoria 1-0

29' Le Douaron

Juve Stabia-Empoli 2-0

12' Giorgini, 63' Carissoni

Reggiana-Padova 1-2

36' Sgarbi (P), 49' Reinhart (R), 76' Seghetti (P)

Spezia-Modena 0-2

5' Nieling. 90' Gliozzi

Sudtirol-Bari 0-0

Venezia-Monza 2-0

49' Kike Perez, 56' rig. Adorante

Catanzaro-Avellino 1-0

53' Cissé

Cesena-Mantova 3-2

17’ rig Ruocco (M), 25’ Artioli (M), 42’ Shpendi (C), 54' aut. Castellini, 78' Frabotta (C)

Carrarese-Virtus Entella 3-1

56' Schiavi (C), 70' Ruggeri (C), 73' Abiuso (C), 75' Debenedetti (VE)

Pescara-Frosinone 1-2

1' Tonin (P), 5' Koutsoupias (F), 56’ Oyono (F)