Bologna, Di Vaio: "Zirkzee colpo che più mi ha reso orgoglioso. Che fatica convincere il Bayern..."

Nella lunga intervista che Marco Di Vaio ha concesso ai microfoni di Dazn, il direttore sportivo del Bologna ha parlato anche dei colpi di mercato che più lo hanno reso orgoglioso finora: "Quello di Zirkzee perché c'è voluta tanta fantasia, tanta forza di volontà. Era del Bayern, aveva fatto una grande annata all'Anderlecht, aveva possibilità di andare altrove in Europa. Averlo convinto e aver trovato l'accordo con i bavaresi non è stato semplice. È stato un acquisto che ha fatto divertire lui e i tifosi, poi siamo andati in Champions…".

Qual è la dimensione di Castro?

"Da top club. La cosa che mi colpisce di più è la fame, la voglia di arrivare, non si accontenta mai".

Si aspettava che facesse meglio Thiago Motta alla Juventus?

"Per quello che l'ho conosciuto io e per l'allenatore che è, onestamente sì".

Non si è lasciato benissimo, qua non lo amano adesso.

"Con tutto quello che avevamo conquistato, il fatto che è andato via e non ha continuato qui ha gettato un po' nell'ombra il ritorno in Champions. Ma abbiamo fatto un anno e mezzo con lui di grande calcio. Non ha creato un clima sereno quando dovevamo pensare solo a festeggiare e ringraziarlo".

