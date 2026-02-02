Finalmente un nuovo difensore per il Torino: Ebosse è vicinissimo. Tutti i dettagli

Il Torino ha forse scelto il rinforzo per la difesa. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il club granata si sta muovendo con decisione per portare in Piemonte Enzo Ebosse, classe '99 dell'Udinese. L'operazione è ai dettagli, con il calciatore, che ha iniziato la stagione con l'Hellas Verona, che farà ritorno alla base prima di ripartire nuovamente. La formula sarà quella del prestito con diritto di riscatto.

Il 26enne in carriera vanta 6 presenze con il Lens, 69 gettoni e un gol con la seconda squadra dei francesi, 34 apparizioni con l'Angers, 26 partite con l'Udinese, 19 incontri con il Le Mans, 19 sfide con lo Jagiellonia e 5 gare con l'Hellas Verona. Inoltre è sceso in campo 3 volte con il Camerun e 7 con la Francia Under 16, visto che aveva scelto di iniziare il suo percorso nelle giovanili con la nazionale transalpina.