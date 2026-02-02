Ufficiale Empoli, depositato il contratto di trasferimento di Luca Magnino: arriva dal Modena

Volto nuovo in casa Empoli. Attraverso il sito ufficiale della Lega B si apprende del deposito del contratto di trasferimento a titolo definitivo dal Modena del centrocampista Luca Magnino.

Magnino (28) saluta dunque i Canarini dopo un'avventura iniziata nell'estate 2022, con un ruolino di marcia da 140 presenze e 8 reti all'attivo.

Questa la nota in merito del club emiliano:

Il Modena FC comunica di aver ceduto a titolo definitivo i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Luca Magnino all’Empoli FC. Arrivato in gialloblù nel gennaio 2022, Magnino è stato fin da subito protagonista della seconda parte di stagione che ha portato alla promozione in Serie B. Punto di riferimento per professionalità, duttilità e attaccamento ai colori gialloblù, chiude la sua avventura a Modena con un totale di 140 presenze ufficiali, impreziosite da 8 gol e 9 assist.