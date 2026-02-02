Ufficiale
Trapani, arriva in prestito secco dal Foggia il difensore Gabriele Morelli
La società Fc Trapani 1905 comunica di aver acquisito, con la formula del prestito secco fino al 30 giugno 2026, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Gabriele Morelli.
Difensore di fascia destra, classe 1996 arriva dal Foggia dopo aver collezionato, nell’attuale stagione, 18 presenze, mettendo a segno 2 reti in campionato, ed 1 in Coppa Italia di Serie C.
Cresciuto nel settore giovanile del Livorno ha indossato in precedenza le maglia di Juventus, Südtirol, Acr Messina, Gubbio e Campobasso. Ha collezionato 13 presenze in serie B e più di 200 in serie C.
