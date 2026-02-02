TMW
Cremonese, ci siamo per Luperto. Trattativa col Cagliari in definizione, i dettagli
Ci siamo per il trasferimento di Sebastiano Luperto dal Cagliari alla Cremonese. Le due società stanno infatti definendo gli ultimi dettagli della trattativa che porterà il difensore alla corte di mister Davide Nicola.
Come vi abbiamo raccontato nelle scorse ore, l'operazione si concluderà a titolo definitivo, con la Cremonese che verserà nelle casse del Cagliari un assegno da 5 milioni di euro.
Editoriale di Enzo Bucchioni Milan, Mateta è un giallo. Oggi visite a Londra. Disasi bocciato. Juve, ultimo assalto a Kolo Muani. Idea Sorloth. Boga e Holm bianconeri. Napoli, arriva il brasiliano Alison Santos. Inter, Frattesi resta. Roma, anche Zaragoza
