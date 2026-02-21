Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Il Palermo ha puntato su Ceccaroni. Che come vittima preferita ha il SudTirol

© foto di Federico Serra
Claudia Marrone
Oggi alle 17:34Serie B
Claudia Marrone

Nella serata di ieri, si è aperta la 26ª giornata del campionato di Serie B, che quest'oggi ha già mandato in archivio i primi cinque match di giornata, che hanno visto non solo la classifica aggiornata ma anche la vittoria del Palermo sul SudTirol, con un 3-0 che non ha ammesso repliche, e che sarebbe potuto divenire un poker rosanero se a Ranocchia non fosse stata annullata la rete.

E a proposito di gol, il terzo timbro dei siciliani, è stato messo dal difensore Pietro Ceccaroni, sempre più protagonista nello scacchiere di Filippo Inzaghi. Proprio Ceccaroni ha confermato una statistica che lo riguarda, e che non fa sorridere affatto gli altoatesini, puniti per la terza volta consecutiva dal classe 1995. Non è stato solo il gol odierno, infatti, quello segnato da Ceccaroni al SudTirol, perché anche nelle due ultime sfide tra le due compagini giocate al 'Barbera', il calciatore è sempre andato in gol. Una volta, la prima, in un vincente match, la seconda nella sconfitta patita sotto la gestione Dionisi per 1-2. Oggi, però, un riscatto.

La vittoria, per altro, proietta il Palermo sempre più ai vertici della classifica cadetta, con la compagine siciliana che ha attualmente gli stessi punti del Monza, che giocherà però questa sera alle ore 19.30 contro la Carrarese. In un confronto che interesserà - a distanza - anche il citato Palermo.

