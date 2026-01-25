Cesena, Ciofi: "Dalle immagini il pallone sembrava entrato. Ho visto una squadra viva"

Il capitano del Cesena Andrea Ciofi ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta casalinga contro il Bari: "Dalle immagini il pallone sembrava entrato interamente, purtroppo in Serie B non c'è la Goal Line Technology e - ha esordito il calciatore della formazione romagnola - quindi, rimarrà comunque sempre il dubbio. Andando, però, oltre questo episodio, abbiamo battuto sedici calci d'angolo, siamo arrivati tante volte sul fondo con gli esterni, abbiamo messo palle dentro e, purtroppo, per quanto abbiamo creato, aver fatto soltanto un gol, forse è poco e abbiamo subito due gol su due disattenzioni.

Il difensore bianconero prosegue soffermandosi sulla prestazione: "Però io mi soffermo più sull'atteggiamento e - ha proseguito - sulla partita che è stata fatta, perché ho visto una squadra viva, una squadra che dal primo minuto ha cercato di andare all'attacco, di voler fare gol e, quindi, io mi tengo mi tengo sempre stretto questo.

Sappiamo che la Serie B si basa molto sugli episodi, come oggi quel gol che poteva permetterci di raggiungere il pareggio, però io penso che la cosa più importante sia l'atteggiamento e oggi io ho sempre visto i miei compagni vivi - ha concluso - ed alla ricerca di voler recuperare la partita".