Giaccherini non ha dubbi: "Il ciclo di Italiano a Bologna è finito. Merita blasoni più importanti"

Seconda sconfitta consecutiva e stagione virtualmente conclusa per il Bologna, che rischia di restare fuori dall'Europa e dovrà tirare le fila in vista di un futuro piuttosto incerto a partire da quello del suo tecnico Vincenzo Italiano. Da tempo ormai si susseguono le voci di un addio del tecnico siciliano al termine della stagione e di questo ha anche parlato Emanuele Giaccherini negli studi di Dazn al termine di Bologna-Roma.

"Secondo me il ciclo di Italiano a Bologna ha finito" ha detto in modo netto l'ex centrocampista, che ha aggiunto: "Lui ha fatto un grande lavoro alla Fiorentina e ha Bologna: ha giocato la Champions, ha vinto una Coppa Italia e quest'anno si è reso protagonista di un percorso straordinario in Europa League nonostante forse sia mancato qualcosa contro l'Aston Villa. Il rammarico è per il percorso in campionato, dove è mancata continuità. Anche per lui può essere arrivato il momento di guardare a squadre con un blasone più importante e avere stimoli in più".

E sulla possibilità di vederlo a Napoli, Giaccherini ha chiosato: "Il Napoli lo ha cercato più volte e può essere la piazza giusta. Poi non è detto che debba restare per forza in Italia, ci sono tante squadre anche all'estero".