Possanzini cerca l'impresa a Cesena. La Gazzetta dI Mantova: "Sugli spalti sarà festa"

Al Manuzzi va in scena questa sera, alle ore 19:30, la sfida tra il Cesena ed il Mantova, match valido per la sedicesima giornata di Serie B.

La classifica vede i padroni di casa, in striscia aperta da due partite consecutive contro Modena e Padova, a soli 4 punti dalla vetta occupata da Monza e Frosinone. Mignani potrebbe fare un cambio davanti, con Blesa al posto di Olivieri, per provare a centrare il quarto successo di fila in casa.

Ospiti che invece sono reduci da due sconfitte di fila, che hanno notevolmente complicato il loro cammino verso la salvezza. Questa sera per Possanzini e i suoi ci sarà da battere anche il tabù trasferta, visto che la squadra lontana dal Martelli ha raccolto appena 4 punti. Il Mister pronto a schierare il suo ormai noto 433, con Galluppini, Bonfanti e Ruocco a formare il tridente davanti.