Cesena, Mignani: "Serve avere sempre le motivazioni altissime. Spiace l'assenza dei tifosi"

“Per me è un grande dispiacere che sia stata vietata ai nostri tifosi la possibilità di poterci seguire a Padova, perché la nostra è sicuramente una tifoseria sana, corretta e che gira l'Italia portando sempre colore e rumore da stadio in ogni impianto. È un dispiacere per i tifosi sono passati a farci sentire il loro apporto nella giornata di ieri e questo ci ha fatto grandissimo piacere, perché questa è una tifoseria che si riconosce e si fonde nella squadra della propria città". Il tecnico del Cesena Michele Mignani affronta a inizio conferenza la questione legata al divieto di trasferta imposto ai romagnoli in occasione della sfida dell'Euganeo di domani.

“Quando una squadra viene dalla vittoria di un campionato esprime necessariamente dei valori e lo sappiamo bene noi a Cesena, che l'anno scorso abbiamo iniziato il campionato anche noi da neopromossi. - prosegue Mignani come si legge sul sito dei bianconeri - Il Padova si porta dietro l'entusiasmo del campionato vinto l'anno scorso, l'ossatura di una squadra che ha stravinto il proprio girone, pur lottando testa a testa con il Vicenza, e lo stesso allenatore. Il Padova è una squadra tosta, organizzata, che ha delle idee ben precise e che ha dato continuità ad un modo preciso di difendere e di attaccare: è una formazione di Serie B che, come tutte le altre, è difficile da affrontare.”

Infine il tecnico romagnolo parla del segreto dell'ottimo campionato della squadra: “Io credo che il segreto sia semplicemente trovare delle motivazioni altissime in ogni partita che tu affronti. Il segreto sta tutto lì, perché nel percorso di un campionato succede sempre che affronti la prima o l'ultima in classifica, o magari una squadra che ha un blasone diverso da un'altra, però la cosa più importante sono le motivazioni. Una squadra vera, tosta e matura deve trovare le stesse motivazioni, che devono essere per forza di cose altissime in ogni partita.”