Sfumato il Napoli, Insigne ha riabbracciato il Pescara. E ora scalpita per il nuovo esordio

“Sono strafelice di essere qui, avevo avuto altre proposte, ma ho fatto una promessa al presidente. In Serie B sarei venuto solo a Pescara. Questa squadra mi ha lanciato nel grande calcio e ora voglio regalare la salvezza”: questo, Lorenzo Insigne, che da svincolato è tornato a Pescara, per tentare di salvare il club e centrare con esso la permanenza in Serie B, categoria che al momento vede gli abruzzesi ultimi in classifica.

Non è questo quello che spaventa il calciatore, che confessa poi di aver avuto contatti anche con il Napoli, che sarebbe stata forse la prima scelta; sfumato l'accordo con i partenopei, però, ecco di nuovo il Pescara, anche grazie al lavoro fatto dal presidente Daniele Sebastiani e dal suo socio Marco Verratti, che con Insigne aveva condiviso l'avventura che ha portato gli abruzzesi in A: "Sapete come è nata? Ho chiamato tramite un procuratore amico per proporgli il Santos. Lui invece ha detto ‘casomai vengo a Pescara’. Non me lo sono fatto dire più. Io e Verratti lo abbiamo tartassato", ha detto il numero uno del club.

Adesso non resta che attendere l'esordio dell'attaccante, che non era disponibile, nonostante già sussistesse l'accordo, per la sfida dello scorso weekend contro il Mantova. Ma è stato chiaro: "Con il Mantova Gorgone mi ha chiesto anche solo 10 minuti ma non volevo rovinare tutto. Spero che a Cesena mi tocchi uno spezzone di gara. Credo nella salvezza e vogliamo tutti fare questo regalo ai tifosi".