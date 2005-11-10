Cesena-Empoli 2-1, derby di famiglia Shpendi: gol per Cristian, rosso per Stiven

Cesena-Empoli ha messo di fronte anche i fratelli Shpendi, protagonisti di una serata dagli esiti completamente opposti. Al 'Manuzzi' i romagnoli hanno vinto 2-1: a sbloccare il match è stato Cristian, mentre Stiven, attaccante dei toscani ed ex di turno, ha vissuto novanta minuti da dimenticare.

Cristian sblocca, Stiven condiziona il match

Il Cesena allenato da Alessandro Diamanti è passato in vantaggio al 39' proprio grazie a Cristian Shpendi, autore di una rete di pregevole fattura. L’Empoli ha trovato il pari al 61' con Edoardo Saporiti, ma al 74' è arrivato il gol decisivo, nato da un episodio quantomeno singolare. Sugli sviluppi di un calcio d’angolo per il Cesena, il difensore centrale Jacopo Gelli ha colpito di testa e da lì si è innescato un malinteso tra Jacopo Seghetti, portiere dell’Empoli, e Stiven Shpendi: l’attaccante è stato l’ultimo a toccare il pallone prima del tocco decisivo di Seghetti, che ha firmato l’autorete dopo una grave ingenuità.

Il rosso a Stiven

Il finale ha riservato un’ulteriore beffa al giocatore dell’Empoli. Al 90+5', per un intervento a piede alto ai danni del portiere del Cesena Alessandro Siano, l’arbitro Perri ha estratto il cartellino rosso dopo la revisione all’On Field Review.