Chiamatelo ‘uomo derby’. Artistico decisivo con Samp ed Entella: e conquista lo Spezia

In estate era arrivato, assieme a Vanja Vlahovic, con il difficile compito di non far rimpiangere quel Francesco Pio Esposito che lo scorso anno era stato trascinatore fino a un passo dalla Serie A per poi volare all’Inter dove si sta ritagliando uno spazio importante sia in Italia sia in Europa.

Finora però l’avventura di Gabriele Artistico allo Spezia non aveva regalato gioie con poche gare giocate da titolare, tre prima delle ultime due giornate, un piccolo infortunio che lo aveva tenuto fuori per quattro gare e il cambio di panchina – vista la classifica deficitaria – che aveva rimescolato le carte e le gerarchie. Un rendimento che, anche in vista di gennaio, portava a determinate riflessioni in casa ligure vista la necessità di trovare un terminale offensivo, o più di uno, efficace per andare alla caccia della risalita in classifica e della salvezza.

E proprio in due scontri regionali, in due derby – per quanto quello con la Virtus Entella non sia sentito tale -, Artistico ha dato i primi due segnali: due gol, due vittorie, sei punti pesanti contro due rivali per la salvezza che hanno permesso allo Spezia di Donadoni di respirare e vedere la linea della salvezza più vicina. Due reti pesanti quelle del classe 2002 a cui ora andrà data continuità, ma che rappresentano un segno di speranza per una seconda parte di stagione meno complicata di quella che è alla spalle. Nel segno del nuovo ‘uomo derby’ che, con un pizzico di ritardo, sta conquistando lo Spezia.