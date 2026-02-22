Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Spezia, Artistico: "Volevamo dare un segnale. Gol 'alla Hubner' davanti a lui? Un onore"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport
Niccolò Righi
Oggi alle 10:04Serie B
Niccolò Righi

Vittoria importantissima dello Spezia, che a domicilio sul campo del Cesena si impone per 2-3 e ottiene tre punti che le permettono di lasciare la zona retrocessione e portarsi in zona playout. Mattatore assoluto della gara l'attaccante Gabriele Artistico, autore della doppietta decisiva per i liguri. Queste le sue parole nel post partita: “Voglio fare i complimenti a tutti perché abbiamo fatto una grande prova, abbiamo dimostrato di essere squadra contro un’avversaria forte e attrezzata. Venire qui a fare una prova così ci ha dato una grande spinta dopo quello che abbiamo passato. Questa doppietta è per tutto il mondo Spezia, dai miei compagni ai magazzinieri”.

Ancora sulla doppietta: “I gol aiutano un attaccante a crescere e a trascinare la squadra, io cerco di dare il mio contributo e oggi avevo detto che sarei andato da Massimo Datteri, il nostro storico magazziniere, a esultare e l’ho fatto alla seconda rete”.

Sulla presenza di Dario Hubner in tribuna: “É un attaccante che ha fatto la storia a suon di gol, spero le reti gli siano piaciute ed è un onore averle segnate davanti a un totem come lui. Più bello il primo o il secondo? Il secondo gol a livello emozionale davvero importante, il primo penso sia stato invece più difficile a livello tecnico, ma alla fine quello che conta é il risultato finale”.

Sull’aver preso gol dopo 4 minuti: “Se lo abbiamo accusato? Onestamente no. Tra di noi ci diciamo sempre che la partita é lunga e in una gara ci sono tanti episodi, quindi bisogna rimanere compatti, uniti e non mollare mai, perché tutto può succedere. Oggi volevamo vincere e dare un grande segnale, volevamo far bene e così è stato".

