TMW Radio Claudio Ferrarese su Mister Gorgone: "Non poteva dire no al Pescara. Merita questa occasione"

Claudio Ferrarese, ex ds della Lucchese, è stato ospite sulle frequenze di TMW Radio, all'interno della trasmissione 'A Tutta C', in cui ha parlato anche dell'approdo di Giorgio Gorgone sulla panchina del Pescara dove ha sostituito Vincenzo Vivarini.

Una domanda su mister Gorgone, uno degli artefici dell’impresa alla Lucchese, ora ripartito in Serie B col Pescara. Si aspettava un salto così rapido?

"Sì, io speravo dall’inizio. Gorgone se lo merita: in due anni ho visto un lavoro incredibile. È un grande allenatore, sul campo e fuori. È andato in una situazione complicata, ma non poteva dire di no al Pescara. Gli auguro di raddrizzare la nave: domenica è arrivata una brutta sconfitta, ma nel secondo tempo avrebbero meritato il pari. Sì, mi aspettavo che potesse salire di categoria".

E il suo futuro? Quando la rivedremo al lavoro?

"Spero presto. Non ho ancora novità importanti. Mi aggiorno, vado a vedere tante partite e attendo una chiamata che sia seria e interessante, e che non mi faccia ritrovare nella situazione dell’anno scorso".