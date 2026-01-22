Dagli spalti al campo: la storia del genovese Conti alla Sampdoria può continuare

Da una parte la voglia di restare. Dall'altra la volontà di puntare su un profilo giovane e di prospettiva. Sembra tutto facile per Francesco Conti e la Sampdoria. Il centrocampista infatti viaggia spedito verso il rinnovo di contratto per i prossimi quattro anni. In scadenza il prossimo giugno, il classe 2004 firmerà a breve fino al 2030 con la squadra per cui ha sempre fatto il tifo da bambino, coronando di fatto un sogno.

Genovese e sampdoriano

Lui il peso di questa maglia lo conosce molto bene. Genovese di nascita, sampdoriano nel cuore ha effettuato tutta la trafila nelle giovanili blucerchiate fino arrivare alla formazione Primavera di cui è stato anche capitano. Poi un anno in prestito. Nei primi sei mesi della scorsa stagione è satto vicino a casa, al Sestri Levante, poi da gennaio al Rimini. Ed infine il ritorno alla base fino ad essere aggregato in pianta stabile in prima squadra dal ritiro di Ponte di Legno.

La fiducia con Gregucci e Foti e il gol con la Reggiana

Dopo uno spezzone contro il Sudtirol, Massimo Donati gli dà la grande occasione dal primo minuto in un ruolo però non so, quello di esterno a tutta fascia, dove fatica e viene sostituito dopo un tempo. Con Gregucci e Foti il ritorno in mezzo al campo, la fiducia e le partite da titolare, sei, con il gran gol messo a segno nel match vinto con la Reggiana. La conclusione, il pallone che entra e il boato della sua gente. E quegli stessi spalti, con le bandiere blucerchiate sempre al vento, che ha frequentato da bambino ora li vede dal campo. E ora la storia può continuare.