De Luca: "Grazie Modena per la fiducia. Il mio sogno è tornare in Serie A"
Dopo una prima parte di stagione vissuta fuori lista alla Cremonese, Manuel De Luca ha scelto il Modena per tornare protagonista in campo.
"Sono ambizioso e il mio sogno è tornare in Serie A - ha detto il centravanti classe 1998 nel corso della conferenza stampa indetta dal club canarini -. Ringrazio il Modena per la fiducia: sono qui perché questa società ha voglia di crescere, con progetti importanti. Si percepisce chiaramente che è un club solido e serio.
Ho trovato una squadra unita e compatta, forse rammaricata per non aver raccolto quanto avrebbe meritato finora. Dal punto di vista personale credo di poter portare profondità, mettendomi al servizio del gruppo con il lavoro sporco e facendomi trovare pronto in area di rigore.
Penso si sia visto anche nella partita contro il Padova: mi piace dialogare con il trequartista o con la punta più vicina, attaccare lo spazio e cercare costantemente la profondità".
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30