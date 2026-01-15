De Luca: "Grazie Modena per la fiducia. Il mio sogno è tornare in Serie A"

Dopo una prima parte di stagione vissuta fuori lista alla Cremonese, Manuel De Luca ha scelto il Modena per tornare protagonista in campo.

"Sono ambizioso e il mio sogno è tornare in Serie A - ha detto il centravanti classe 1998 nel corso della conferenza stampa indetta dal club canarini -. Ringrazio il Modena per la fiducia: sono qui perché questa società ha voglia di crescere, con progetti importanti. Si percepisce chiaramente che è un club solido e serio.

Ho trovato una squadra unita e compatta, forse rammaricata per non aver raccolto quanto avrebbe meritato finora. Dal punto di vista personale credo di poter portare profondità, mettendomi al servizio del gruppo con il lavoro sporco e facendomi trovare pronto in area di rigore.

Penso si sia visto anche nella partita contro il Padova: mi piace dialogare con il trequartista o con la punta più vicina, attaccare lo spazio e cercare costantemente la profondità".