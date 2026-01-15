Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

De Luca: "Grazie Modena per la fiducia. Il mio sogno è tornare in Serie A"

De Luca: "Grazie Modena per la fiducia. Il mio sogno è tornare in Serie A"TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Luca Bargellini
Oggi alle 09:14Serie B
Luca Bargellini

Dopo una prima parte di stagione vissuta fuori lista alla Cremonese, Manuel De Luca ha scelto il Modena per tornare protagonista in campo.

"Sono ambizioso e il mio sogno è tornare in Serie A - ha detto il centravanti classe 1998 nel corso della conferenza stampa indetta dal club canarini -. Ringrazio il Modena per la fiducia: sono qui perché questa società ha voglia di crescere, con progetti importanti. Si percepisce chiaramente che è un club solido e serio.

Ho trovato una squadra unita e compatta, forse rammaricata per non aver raccolto quanto avrebbe meritato finora. Dal punto di vista personale credo di poter portare profondità, mettendomi al servizio del gruppo con il lavoro sporco e facendomi trovare pronto in area di rigore.

Penso si sia visto anche nella partita contro il Padova: mi piace dialogare con il trequartista o con la punta più vicina, attaccare lo spazio e cercare costantemente la profondità".

Articoli correlati
Il Modena piazza il colpo De Luca. Squizzato passa alla Virtus Entella Il Modena piazza il colpo De Luca. Squizzato passa alla Virtus Entella
Modena, dalla Cremonese arriva De Luca: prestito con diritto di riscatto e/o obbligo... Modena, dalla Cremonese arriva De Luca: prestito con diritto di riscatto e/o obbligo
Modena, domani è il giorno di De Luca. Con lo Spezia al rush finale per Pedro Mendes... Modena, domani è il giorno di De Luca. Con lo Spezia al rush finale per Pedro Mendes
Altre notizie Serie B
Bari, le priorità del mercato: un attaccante e un vice Verreth. Vicino Cuni Bari, le priorità del mercato: un attaccante e un vice Verreth. Vicino Cuni
De Luca: "Grazie Modena per la fiducia. Il mio sogno è tornare in Serie A" De Luca: "Grazie Modena per la fiducia. Il mio sogno è tornare in Serie A"
Avellino, occhi sulla Serie A per il centrocampo: contatti con il Lecce per Alex... TMWAvellino, occhi sulla Serie A per il centrocampo: contatti con il Lecce per Alex Sala
Padova sogna, il ds del Petrarca su Banzato: "Persona seria, nel rugby ha fatto molto"... Padova sogna, il ds del Petrarca su Banzato: "Persona seria, nel rugby ha fatto molto"
Serie B, tutte le operazioni di calciomercato: acquisti e cessioni squadra per squadra... Focus TMWSerie B, tutte le operazioni di calciomercato: acquisti e cessioni squadra per squadra
Mantova, Buso si presenta: "Dobbiamo trovare la carica dentro di noi. Salvezza possibile"... Mantova, Buso si presenta: "Dobbiamo trovare la carica dentro di noi. Salvezza possibile"
Il Bari si prepara alla sfida alla Juve Stabia: tabella differenziata per Castrovilli... Il Bari si prepara alla sfida alla Juve Stabia: tabella differenziata per Castrovilli e Darboe
Aumentano le pretendenti per Bogdan. Anche la Juve Stabia sulle tracce del difensore... TMWAumentano le pretendenti per Bogdan. Anche la Juve Stabia sulle tracce del difensore
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Immagine box laterale di Lorenzo Di Benedetto L'Inter mette la freccia, mentre Chivu aspetta un regalo dal mercato. Lo meriterebbe anche Conte, ma le regole cervellotiche penalizzano il Napoli. Può una società sana dover fare i conti con tutto questo?
Le più lette
1 Il Parma, l'importanza di Chivu, Cuesta e il sogno Mondiale: Mandela Keita si racconta
2 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 14 gennaio
3 50 milioni spesi in 24 ore per l'attacco. Roma, dopo Robinio Vaz ecco anche Malen
4 L'Inter mette la freccia, mentre Chivu aspetta un regalo dal mercato. Lo meriterebbe anche Conte, ma le regole cervellotiche penalizzano il Napoli. Può una società sana dover fare i conti con tutto questo?
5 Real Madrid eliminato dall'Albacete, Arbeloa: "Fallimento? Capisco chi lo definisce così"
Ora in radio
A Tutta C 09:45A Tutta C live!
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Editoriale 11:00Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Rotocalcio 11:30Rotocalcio
Calciomercato, notizie, approfondimenti e analisi della settimana calcistica.
Primo piano
Immagine top news n.0 Da Rudi Voller a Robinio Vaz: tutti gli affari (compreso un grande flop) tra Roma e OM
Immagine top news n.1 Pisa scatenato, Joao Pedro firma fino al 2027. Ci siamo anche per Loyola: i dettagli
Immagine top news n.2 Dumfries out, l'Inter non temporeggia: ritorno di fiamma per Perisic, la sua posizione
Immagine top news n.3 Luis Muriel è dello Junior Barranquilla. L'attaccante chiude così un cerchio
Immagine top news n.4 L'Inter ci mette un po', ma batte il Lecce ed è campione d'inverno. Chivu ringrazia Pio Esposito
Immagine top news n.5 Il muro del Parma (e di Rinaldi, al debutto) e la frustrazione del Napoli: Conte ha la pareggite
Immagine top news n.6 50 milioni spesi in 24 ore per l'attacco. Roma, dopo Robinio Vaz ecco anche Malen
Immagine top news n.7 L'Inter è campione d'inverno! Battuto 1-0 il Lecce a San Siro con gol di Pio Esposito
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Il Torino e l'inizio del riscatto dei colpi tanto criticati di Vagnati Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Napoli e Inter, è deciso: ritoccare ora e rivoluzionare in estate
Immagine news podcast n.2 Il Parma ha blindato il centravanti che sogna di diventare Lewandowski
Immagine news podcast n.3 I migliori tre acquisti la Fiorentina li ha fatti all'interno della propria rosa
Immagine news podcast n.4 Uno dei migliori acquisti dell'ultima estate: l'Inter ha un nuovo padrone in difesa
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Faccini: "Roma, forse Gasperini ha voluto lanciare un altro messaggio"
Immagine news Serie A n.2 Di Michele: "Arena? Con Gasperini alla Roma può avere una crescita equilibrata"
Immagine news Altre Notizie n.3 Apolloni: "Roma, questo Arena ha qualità. Juve, tanti rivitalizzati"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 L'agente di Arena: "Forse è fin troppo maturo per l’età che ha, ma non mettetegli pressione"
Immagine news Serie A n.2 Juve, senti Danilo: "La squadra più importante della mia vita. Fosse per i miei figli..."
Immagine news Serie A n.3 Da Rudi Voller a Robinio Vaz: tutti gli affari (compreso un grande flop) tra Roma e OM
Immagine news Serie A n.4 Serie A, recuperi 16^ giornata LIVE: panchina per Pulisic, ci sono Leao e Nkunku dal1'
Immagine news Serie A n.5 Gasperini ha fretta di riportare Wesley a destra: ora la Roma cerca un terzino, spunta Seys
Immagine news Serie A n.6 Il Parma, l'importanza di Chivu, Cuesta e il sogno Mondiale: Mandela Keita si racconta
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Bari, le priorità del mercato: un attaccante e un vice Verreth. Vicino Cuni
Immagine news Serie B n.2 De Luca: "Grazie Modena per la fiducia. Il mio sogno è tornare in Serie A"
Immagine news Serie B n.3 Avellino, occhi sulla Serie A per il centrocampo: contatti con il Lecce per Alex Sala
Immagine news Serie B n.4 Padova sogna, il ds del Petrarca su Banzato: "Persona seria, nel rugby ha fatto molto"
Immagine news Serie B n.5 Serie B, tutte le operazioni di calciomercato: acquisti e cessioni squadra per squadra
Immagine news Serie B n.6 Mantova, Buso si presenta: "Dobbiamo trovare la carica dentro di noi. Salvezza possibile"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Serie C, tutte le operazioni di calciomercato: acquisti e cessioni squadra per squadra
Immagine news Serie C n.2 Ternana, Liverani sul mercato: "O si prendono giocatori che alzano il livello o restiamo così"
Immagine news Serie C n.3 Potenza, De Giorgio: "In Coppa abbiamo 2 risultati su 3, ma la sfida di ritorno sarà tosta"
Immagine news Serie C n.4 Miceli verso l'addio al Monopoli. Per il difensore pronto un contratto col Catania fino al 2027
Immagine news Serie C n.5 Catania, Di Gennaro: "Mi opero al crociato, ma mi rivedrete molto presto al Massimino"
Immagine news Serie C n.6 Il Foggia verso una nuova era. Casillo e De Vitto firmano il preliminare d'acquisto del club
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Como-Milan, i lariani non battono i rossoneri da oltre 40 anni
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Inter-Lecce, 25 anni di sole vittorie per i nerazzurri a San Siro
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Napoli-Parma, vietato sbagliare: Conte vuole tornare alla vittoria
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Perry: "La maglia della Juve è iconica, un onore essere qui. Obiettivi? Voglio vincere"
Immagine news Calcio femminile n.2 Juventus, rinforzo in mediana dagli Stati Uniti: Allison Perry ha firmato fino al 2028
Immagine news Calcio femminile n.3 Juventus, visite mediche per Allison Perry: la statunitense rinforzerà la rosa di Canzi
Immagine news Calcio femminile n.4 Sassuolo, finisce dopo sei mesi l'esperienza di Spugna in panchina: risolto il contratto
Immagine news Calcio femminile n.5 Ternana Women, Peruzzo: “Ambiente straordinario, ora serve una svolta nel girone di ritorno”
Immagine news Calcio femminile n.6 Como Women, Viesti rientra dal prestito all'Arezzo. E si trasferisce alla Res Roma
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Lamberto Boranga, una vita con il pallone (e lo sport) sempre in testa Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Bello l’equilibrio, meno bello il nervosismo (causa VAR)