Sampdoria, Gregucci: "Senza umiltà non si va da nessuna parte, non è un campionato per fenomeni"

Angelo Adamo Gregucci, allenatore della Sampdoria, ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta contro l'Avellino al Partenio-Lombardi: "La mancanza di umiltà è l'elemento che ho sottolineato ieri. Dobbiamo calarci in questa mentalità, contro squadre agguerrite. Ogni volta che la partita si sporca, e andiamo sotto, non riusciamo a reagire o lo facciamo tardi come oggi. Dobbiamo essere più solidi, tanti tiri in porta, ma poca pericolosità. Dobbiamo guardare avanti ma non dobbiamo perdere l'umiltà. Il rigore? Valutate voi, ci sono le immagini. Inoltre il VAR per decidere e valutare ha impiegato 7-8 minuti.

Il rosso non dato a Fontanarosa? Ci sono le immagini. Io ero distante, le immagini parlano. Ma io mi concentro sul campo. Non è un campionato per fenomeni ma per l'umiltà deve essere al primo posto di tutto e deve essere sempre messa quella in campo. Attraverso l'umiltà bisogna guadagnarsi la forza per fare punti in questi campi e contro avversari molto agguerriti. Abbiamo preso due gol evitabili, dispiace. Ora dobbiamo ripartire senza perdere di vista il nostro obiettivo".