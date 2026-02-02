TMW Sassuolo, definito il prestito di Skjellerup allo Spezia: in mattinata visite e firme

Laurs Skjellerup è pronto a lasciare il Sassuolo per trasferirsi allo Spezia. L’operazione è ormai definita e si chiuderà con la formula del prestito. Nella mattinata di domani sono in programma le visite mediche e la firma sul contratto, passaggi formali che sanciranno l’arrivo dell’attaccante danese in Liguria, dove andrà a rinforzare il reparto offensivo nella seconda parte della stagione.

Il classe 2002 finora ha giocato appena 18 minuti, distribuiti in 2 presenze, con la maglia dei neroverdi.