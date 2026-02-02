TMW
Sassuolo, definito il prestito di Skjellerup allo Spezia: in mattinata visite e firme
Laurs Skjellerup è pronto a lasciare il Sassuolo per trasferirsi allo Spezia. L’operazione è ormai definita e si chiuderà con la formula del prestito. Nella mattinata di domani sono in programma le visite mediche e la firma sul contratto, passaggi formali che sanciranno l’arrivo dell’attaccante danese in Liguria, dove andrà a rinforzare il reparto offensivo nella seconda parte della stagione.
Il classe 2002 finora ha giocato appena 18 minuti, distribuiti in 2 presenze, con la maglia dei neroverdi.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
