Empoli-Bari 5-0, le pagelle: Yepes MVP, Pellegri determinante. Vicari tradisce i suoi

RISULTATO FINALE: EMPOLI-BARI 5-0

EMPOLI

Fulignati 6.5 - Spettatore non pagante.

Lovato 6.5 - Prestazione da leader, oltre che da capitano.

Guarino 7 - Difensore eccellente e goleador spietato sotto porta.

Obaretin 6.5 - Annulla completamente Castrovilli, non facendolo praticamente mai calciare in porta.

Elia 6 - Sempre presente ed attento, sia in fase offensiva che soprattutto difensiva. Dal 70’ Carboni 6 - Entra in campo e svolge il compito che gli è stato assegnato senza troppi problemi.

Degli Innocenti 6.5 - Gestisce i ritmi di gioco nel miglior modo possibile. Suo il recupero per il gol del 4-0 di Pellegri.

Yepes 7.5 - MVP indiscusso del match. Prezioso sia in fase difensiva che si rifinitura, come conferma il gol di pregiata manifattura. Dal 83’ Ghion SV.

Moruzzi 6.5 - Costante spina nel fianco per la difesa del Bari. Suo l’assist per il raddoppio di Shpendi

Saporiti 6 - Soffre i ritmi bassi della partita, ma sul più bello si accende conquistandosi il fallo che porta al vantaggio dei suoi. Dal 63’ Ilie 6 - Entra in campo con convinzione contribuendo alla festa dell'Empoli.

Shpendi 7 - Sfila alle spalle di Vicari e mette a segno il gol del 2 a 0 per l’Empoli. Rete da attaccante puro. Dal 63’ Ceesay 6.5 - Entra bene, si fa ammonire subito ma segna il gol del 5-0.

Nasti 6 - Prestazione complicata, fatta di tanta pazienza e attesa ma comunque sufficiente la sua. Dal 63’ Pellegri 7 - Gol e assist. Ingresso determinante.

Alessio Dionisi 7: terza vittoria consecutiva per il suo Empoli, spietato questo pomeriggio contro un Bari inerme.

BARI

Cerofolini 5 - Poco ha potuto sui gol subiti, che comunque pesano sulla valutazione finale.

Pucino 5 - Non percepisce il pericolo in occasione del vantaggio dell’Empoli. L’infortunio è la fotografia esatta di una partita complicata. Dal 76’ Gytkjaer 5 - Non incide mai.

Vicari 4 - Si perde Shpendi in occasione del 2 a 0 e soffre Pellegrini in occasione del 4-0.

Nikolau 5 - Il migliore tra i peggiori, anche se poteva fare meglio in occasione del 5-0 di Ceesay. Ed è tutto un dire.

Dickmann 4.5 - Prestazione negativa la sua condizionata anche dall’ammonizione del 24’.

Verreth 5.5 - Non spicca particolarmente nell’impostazione della manovra. Dal 76’ Colangiuli 5 - Si addormenta sul pressing di Degli Innocenti in occasione del 4-0.

Braunoder 5 - Soffre gli inserimenti dei centrocampisti dell’Empoli, non riuscendo praticamente mai a prendergli le misure.

Dorval 5.5 - Ci si aspettava molto di più da lui. Non è praticamente mai riuscito ad accendere il motorino

Pagano 5.5 - Non è riuscito ad alzare i ritmi della sua squadra con le sue solite avanzate offensive. Dal 61’ Rao 5 - Non entra mai in partita.

Castrovilli 5 - Poteva essere la sua partita, invece ha deluso rimanendo nell’ombra. Dal 61’ Antonucci 5 - Ingresso volto a dare un pò di vivacità all’attacco del Bari, ma neanche questa mossa è stata ripagata.

Moncini 5 - Conclusione sull’esterno della rete e poco più in 90’ più recupero.

Vincenzo Vivarini 5 - Ritorno horror sulla panchina del Bari. Neanche nei peggiori film ci si poteva aspettare un esordio bis del genere.