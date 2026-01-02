Milan, Leao sul podio dei bomber di Serie A: sette stagioni consecutive con almeno tre reti

Il Milan inaugura il 2026 con una vittoria dura, sporca e pesantissima sul campo del Cagliari, conquistando tre punti che valgono una notte in solitaria in vetta alla classifica, in attesa delle risposte di Inter e Napoli. Una partita ruvida, giocata sui dettagli, risolta dall’uomo che più di tutti sposta gli equilibri rossoneri: Rafael Leao. Il portoghese firma il gol decisivo in avvio di ripresa, tornando protagonista dopo circa un mese di stop per infortunio e confermando, ancora una volta, quanto il suo peso specifico resti centrale nel progetto tecnico del Diavolo.

La rete di Cagliari non è solo decisiva per il risultato, ma certifica anche un dato statistico di assoluto rilievo. Con questo gol, Leao entra infatti in un club ristrettissimo: è uno dei tre calciatori capaci di segnare almeno tre reti in ognuna delle ultime sette stagioni di Serie A, insieme a Lautaro Martinez e Riccardo Orsolini. A sottolinearlo è Opta Paolo su X.