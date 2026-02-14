Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Empoli, Dionisi: "Reggiana gara critica. Serve spirito di rivalsa e maggiore praticità"

© foto di Federico Serra
Tommaso Maschio
Oggi alle 13:19Serie B
Tommaso Maschio

La prossima partita è critica, ma lo era anche quella contro la Juve Stabia e l’abbiamo persa in sette minuti. Siamo alla terza gara in una settimana, arriviamo da due sconfitte e dunque dobbiamo compattarci e reagire per superare questo momento. Mi aspetto un’intensità diversa rispetto alla partita precedente”. Il tecnico dell’Empoli Alessio Dionisi alla viglia della sfida contro la Reggiana ha parlato così in conferenza stampa soffermandosi poi sull’avversario: “Hanno cambiato l’allenatore e si è visto un impianto di gioco e soprattutto uno spirito diverso. Hanno giocatori che conosciamo come Belardinelli e a gennaio hanno cambiato diversi elementi. Quando fanno blocco basso sanno poi ripartire bene, non sarà una gara facile”.

Spazio poi alla situazione in rosa e agli eventuali cambi: “Elia si è allenato ieri e lo farà anche oggi, dovrebbe essere a disposizione. Gli unici assenti saranno dunque Ghion e Moruzzi. Saporiti? È uno dei giocatori di maggior talento, ma mi aspettavo di più e se non ha giocato c’è un motivo. Può esplodere, può darci qualcosa, ma mi aspetto intensità. - prosegue Dionisi come riporta Empolichannel.it -Probabilmente cambierò qualcosa, è la terza gara in una settimana. L’importante è che la squadra sia più pratica e metta in campo spirito di rivalsa”.

C’è poi il problema del gol da affrontare: “È vero, stanno arrivando più reti dai difensori che dagli attaccanti. L’ho detto anche alla squadra come provocazione, dobbiamo lavorare di più in tutti i reparti e gli attaccanti devono avere più voglia”.

Infine Dionisi del rapporto con il pubblico: “L’ambiente ci aiuta, ma non possiamo aspettarci sempre applausi anche se loro stanno capendo il momento. Dobbiamo sfruttare questa opportunità per lavorare con serenità”.

