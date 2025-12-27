Pisa-Juventus, le formazioni ufficiali: McKennie c'è, chance per Openda. Koop in trequarti

Il Pisa per continuare a muovere la classifica, dopo il buon pari ottenuto la settimana scorsa in casa del Cagliari, e provare ad allontanarsi dalla zona rossa. La Juventus per dare seguito al magic moment fatto di cinque vittorie nelle ultime sei partite, ruolino che l'ha riportata a ridosso della zona-Champions League. All'Arena Garibaldi va in scena una sorta di testacoda: due squadre con ambizioni agli antipodi, ma la stessa necessità di fare punti per i rispettivi obiettivi.

Sono note le formazioni ufficiali. In casa Pisa tante novità a centrocampo, con Vural e Leris ad accompagnare Aebischer. La sorpresa è in attacco: fuori Meister, dentro la coppia leggera Tramoni-Moreo. In casa Juventus invece c'era il dubbio McKennie, sciolto in maniera positiva: lo statunitense c'è. In attacco chance per Openda. Chi è assente è Conceiçao, sostituito sulla trequarti da Koopmeiners. Di seguito i due schieramenti.

PISA (3-5-2): Semper; Calabresi, Caracciolo, Canestrelli; Touré, Vural, Aebischer, Leris, Angori; Tramoni, Moreo

Allenatore: Alberto Gilardino

JUVENTUS (3-4-2-1); Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly; McKennie, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Yildiz, Koopmeiners; Openda

Allenatore: Luciano Spalletti