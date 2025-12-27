Serie B, 18ª giornata: Palermo-Padova 1-0. Pohjanpalo decide al 'Barbera'
Finisce con la vittoria del Palermo sul Padova il match delle 17:15 valido per il 18° turno di Serie B. Al ‘Barbera’ il risultato finale è di 1-0 con la rete decisiva di Joel Pohjanpalo su assist di Palumbo. Di seguito il quadro completo dei risultati e la classifica aggiornata:
SERIE B, 18ª GIORNATA
Modena-Monza 1-2
40' [rig.] Gliozzi (Mod), 50' Azzi (Mon), 65' Ravanelli (Mon)
Spezia-Pescara 2-1
8' Di Serio (S), 45'+7 Dagasso (P), 90'+3 Artistico (S)
Carrarese-Mantova 0-0
Catanzaro-Cesena 2-0
26' Iemmello, 54' Pittarello
Empoli-Frosinone 1-1
16' Raimondo (F), 24' Nasti (E)
Juve Stabia-Sudtirol 1-0
19' Maistro
Sampdoria-Reggiana 2-1
14' Portanova (R), 26' Conti (S), 88' Barak (S)
Venezia-Virtus Entella 1-0
17' [aut.] Di Mario (E)
Palermo-Padova 1-0
38' Pohjanpalo
Sabato 27 dicembre
Ore 19.30 - Bari-Avellino
CLASSIFICA
Frosinone 38
Monza 37
Venezia 35
Palermo 33
Catanzaro 31
Cesena 31
Modena 29
Juve Stabia 26
Empoli 24
Padova 22
Avellino 21*
Reggiana 20
Carrarese 20
Spezia 17
Sampdoria 17
Südtirol 16
Virtus Entella 16
Bari 16*
Mantova 15
Pescara 13
*una gara in meno