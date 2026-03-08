Empoli, Dionisi: "Quando hai paura di prendere gol, lo prendi. Primo gol loro assurdo"

Le parole di Alessio Dionisi, tecnico dell'Empoli, come riportato da pianetaempoli dopo la sconfitta di Catanzaro: "L’atteggiamento della squadra nel primo tempo è stato quello che dovevamo avere, abbiamo difeso bene contro una squadra che ama costruire da dentro, e siamo stati poi bravi anche a rubare una palla e fare il secondo gol. Tutto quello che però abbiamo fatto bene nel primo tempo poi lo abbiamo concesso nel secondo. Abbiamo preso un gol imbarazzante su un cross fatto male. Quando hai paura di prendere gol, prendi gol. Poi il Catanzaro ha qualità, ma ci sono delle responsabilità enormi da parte nostra. Elia ha chiesto il cambio, si portava dietro alcuni fastidi ed ha chiesto il cambio. Avevo poi altri centrocampisti ammoniti, come Yepes che non ha fatto un contrasto per non prendere il secondo giallo e quindi l’ho tolto per quello, non certo per la prestazione che è stata positiva. Dei cambi li avrei comunque dovuti fare ed ho utilizzato lo slot del fine primo tempo visto che c’è più tempo per preparare chi entra. Ma la squadra non ha aiutato chi è entrato, sinceramente la squadra. Perchè chi ha giocato il primo tempo nel secondo ha avuto un atteggiamento diverso e poi è difficile perchè non abbiamo le qualità con chi entra di cambiare la partita. Soprattutto a Catanzaro fuori casa, vincendo due a zero dove ci dobbiamo aspettare che loro ci attacchino e ci mettano in difficoltà. E non è il palo che poteva portarci sul tre a zero, dopo il primo gol preso abbiamo battuto il calcio d’avvio ed abbiamo regalato la palla a loro.

Siamo giovani ma però dobbiamo tirare fuori un po’ più di personalità perchè non c’è solo la partita per come la prepari ma questa poi può cambiare per una moltitudine di eventi. Non si gioca solo quello che prepari in settimana ma si gioca la partita che cambia e con l’emotività che hai. La nostra emotività oggi è stata folle, perchè in quel secondo tempo c’è stata la paura di prendere gol e lo prendi, il primo è stato assurdo".