Catanzaro, Alesi dopo la vittoria sull’Empoli: "Credo nel mio valore, Il sogno è la Serie A"

Dopo il successo per 3-2 contro l’Empoli allo 'Ceravolo', il centrocampista del Catanzaro Gabriele Alesi ha commentato la prestazione della squadra e il proprio percorso personale.

"Quando entro cerco sempre di dare il massimo perché, come diceva Pittarello, tutti abbiamo un sogno che è la Serie A", ha dichiarato Alesi, sottolineando l’importanza della motivazione personale e del gruppo. "Il Catanzaro mi sta dando tanto a livello di crescita, questo pubblico mi spinge a dare sempre qualcosa in più, al pari dei compagni in allenamento che ci danno sempre quel motivo in più per spingere".

Sul ruolo in campo, il centrocampista ha aggiunto: "Ruolo preferito? Penso mezzala, ma anche l’anno scorso in Serie C ho fatto il quinto. Tutti i senatori mi stanno dando una mano". Riguardo alla possibilità di partire titolare, Alesi ha scherzato: "Alesi dal 1′? Non lo so (ride)… siamo tanti e tutti forti, ma spero presto".

Infine, il giovane giallorosso ha espresso fiducia nelle proprie capacità e ambizioni: "Non mi aspettavo qualcosa in particolare al primo vero anno in Serie B, credo molto in me stesso perché conosco il mio valore e cerco sempre di dimostrarlo. La Serie A sarebbe un bellissimo obiettivo, daremo il massimo e vedremo cosa succederà. Tra di noi ne parliamo, sì".