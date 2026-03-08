Serie B, goleada Pescara: Bari travolto 4-0 all'Adriatico, super Di Nardo

Il Pescara domina il Bari e si prende una vittoria netta, firmata 4-0 all’Adriatico, rilanciando le proprie ambizioni di salvezza. Una prestazione impeccabile quella dei biancazzurri, capaci di sfruttare ogni sbavatura della difesa ospite e di imporre la propria superiorità soprattutto a centrocampo.

La partita, inizialmente ritardata di 15 minuti per un problema tecnico al VAR, parte con grande intensità: il Bari prova a rendersi pericoloso con Dorval, ma al primo vero affondo è il Pescara a passare in vantaggio. Al 14’, Di Nardo anticipa la difesa e Cerofolini per il gol dell’1-0. La squadra di Gorgone continua a fare la partita e al 39’ arriva il raddoppio su rigore trasformato da Insigne.

Nella ripresa, il Bari prova a cambiare assetto con dentro Cistana, Traore ed Esteves, ma la squadra di Longo resta in grande difficoltà. Dopo soli 80 secondi, Di Nardo firma la doppietta e il 3-0. Nel finale, Valzania e Insigne chiudono i conti sul 4-0, con Cerofolini protagonista in alcuni interventi. Per il Bari è un passo indietro pesantissimo: i galletti restano penultimi a 28 punti, a -1 dai playout e a -2 dalla salvezza. Il prossimo impegno sarà un vero scontro diretto contro la Reggiana al San Nicola, gara da non fallire per evitare il baratro.

SERIE B - 29ª GIORNATA

Sabato 7 marzo

Avellino-Padova 1-0

90+2' Russo

Spezia-Monza 4-2

9' Petagna (M), 16' Cutrone (M), 20' e 90+3 Artistico (S), 34' Aurelio (S), 57' Bandinelli

Sudtirol-Virtus Entella 0-1

73' Marconi

Venezia-Reggiana 2-0

15’ Haps, 71’ Doumbia

Modena-Cesena 0-0

Catanzaro-Empoli 3-2

1' Elia (E), 15' Nasti (E), 56' e 63' Pittarello (C), 73' Cassandro (C)

Frosinone-Sampdoria 3-0

25' Fiori, 49' Raimondo, 65' Corrado

Mantova-Juve Stabia 2-0

21' Bragantini, 45+2' Mancuso

Domenica 8 marzo

Carrarese-Palermo 0-1

19’ Pohjanpalo

Pescara-Bari 4-0

13' e 47' Di Nardo, 40' rig. Insigne, 56' Valzania