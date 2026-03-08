Serie B, goleada Pescara: Bari travolto 4-0 all'Adriatico, super Di Nardo
Il Pescara domina il Bari e si prende una vittoria netta, firmata 4-0 all’Adriatico, rilanciando le proprie ambizioni di salvezza. Una prestazione impeccabile quella dei biancazzurri, capaci di sfruttare ogni sbavatura della difesa ospite e di imporre la propria superiorità soprattutto a centrocampo.
La partita, inizialmente ritardata di 15 minuti per un problema tecnico al VAR, parte con grande intensità: il Bari prova a rendersi pericoloso con Dorval, ma al primo vero affondo è il Pescara a passare in vantaggio. Al 14’, Di Nardo anticipa la difesa e Cerofolini per il gol dell’1-0. La squadra di Gorgone continua a fare la partita e al 39’ arriva il raddoppio su rigore trasformato da Insigne.
Nella ripresa, il Bari prova a cambiare assetto con dentro Cistana, Traore ed Esteves, ma la squadra di Longo resta in grande difficoltà. Dopo soli 80 secondi, Di Nardo firma la doppietta e il 3-0. Nel finale, Valzania e Insigne chiudono i conti sul 4-0, con Cerofolini protagonista in alcuni interventi. Per il Bari è un passo indietro pesantissimo: i galletti restano penultimi a 28 punti, a -1 dai playout e a -2 dalla salvezza. Il prossimo impegno sarà un vero scontro diretto contro la Reggiana al San Nicola, gara da non fallire per evitare il baratro.
SERIE B - 29ª GIORNATA
Sabato 7 marzo
Avellino-Padova 1-0
90+2' Russo
Spezia-Monza 4-2
9' Petagna (M), 16' Cutrone (M), 20' e 90+3 Artistico (S), 34' Aurelio (S), 57' Bandinelli
Sudtirol-Virtus Entella 0-1
73' Marconi
Venezia-Reggiana 2-0
15’ Haps, 71’ Doumbia
Modena-Cesena 0-0
Catanzaro-Empoli 3-2
1' Elia (E), 15' Nasti (E), 56' e 63' Pittarello (C), 73' Cassandro (C)
Frosinone-Sampdoria 3-0
25' Fiori, 49' Raimondo, 65' Corrado
Mantova-Juve Stabia 2-0
21' Bragantini, 45+2' Mancuso
Domenica 8 marzo
Carrarese-Palermo 0-1
19’ Pohjanpalo
Pescara-Bari 4-0
13' e 47' Di Nardo, 40' rig. Insigne, 56' Valzania
CLASSIFICA SERIE B
Venezia 63
Monza 60
Frosinone 58
Palermo 57
Catanzaro 49
Modena 44
Juve Stabia 40
Cesena 39
Sudtirol 37
Padova 34
Avellino 33
Carrarese 32
Empoli 31
Virtus Entella 31
Sampdoria 30
Mantova 30
Spezia 29
Reggiana 29
Bari 28
Pescara 25